Ferencvaros a produs una dintre cele mai mari surprize ale serii în Europa League. Ungurii au învins-o pe AC Milan chiar pe San Siro, cu 2 la 0, și au ajuns la patru victorii consecutive în faza ligii. Ferencvaros împarte punctajul maxim cu Benfica și Bournemouth, iar Juventus, una dintre pretendentele la trofeu, a urcat pe locul cinci.

AC Milan traversează o perioadă complicată în Europa, iar Ferencvaros a profitat din plin de problemele italienilor. Pe un San Siro cu peste 60 de mii de spectatori, formația maghiară a obținut o victorie de răsunet și a demonstrat că parcursul său european din acest sezon nu este întâmplător. Italienii au început mai bine și au avut ocazii importante, însă portarul Lorenzo Torriani, aflat la primul său meci ca titular în această competiție, a fost nevoit să intervină de mai multe ori pentru a-și salva echipa.

După pauză, maghiarii au lovit rapid. În minutul 52, presiunea exercitată de Zachariassen l-a obligat pe portarul Torriani să greșească la construcție. Mingea a ajuns la Lenny Joseph, care a trimis-o în poarta goală. În minutul 66, același Joseph a dat lovitura decisivă. Ferencvaros a plecat pe contraatac, Zachariassen i-a pasat excelent atacantului francez, iar acesta a înscris din nou și a făcut 2 la 0.

Pentru Ferencvaros este a patra victorie consecutivă în faza ligii, maghiarii având maximul de puncte – 12. Dar ungurii nu sunt singurii care au câștigat toate cele patru partide disputate până acum. Benfica și Bournemouth au și ele câte 12 puncte și completează grupul echipelor cu punctaj maxim. Portughezii au învins-o pe Lech Poznas cu 3 la 1, pe teren propriu, iar englezii au câștigat în deplasare cu Sparta Praga, scor 3 la 1, după ce au fost conduși. Gazdele au deschis scorul, însă Bournemouth a revenit spectaculos în repriza secundă. Înlocuirile făcute de antrenor au schimbat jocul, iar formația engleză a întors rezultatul și a obținut a patra victorie la rând.

O victorie importantă a obținut și Juventus, una dintre echipele cu pretenții la trofeu. Italienii au învins-o în deplasare pe AZ Alkmaar, cu 2 la 1, și au ajuns la zece puncte. Teun Koopmeiners a deschis scorul, iar Randal Kolo Muani a majorat avantajul torinezilor.

Gazdele au redus din diferență prin Mexx Meerdink, însă nu au mai avut timp să evite înfrângerea. Juventus a ajuns astfel la trei victorii și o remiză în primele patru etape și ocupă locul cinci, cu zece puncte, la doar două distanță de lidere.