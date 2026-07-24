Șocul serii în Europa a venit din Elveția. St. Gallen a învins în preliminariile Ligii Europei echipa de 13 ori mai valoroasă pe piața de transferuri, Benfica Lisabona, care în sezonul trecut o bătea pe Real Madrid în Champions League.

St.Gallen a dat dovadă de mult curaj pe teren propriu și nu s-a speriat de numele adversarei titrate. Aliou Balde a reușit un gol formidabil în minutul 37, iar la scurt timp a putut să mai înscrie o dată, dar nu l-a învins pe goalkeeper-ul Anatoliy Trubin, după o ieșire unu contra unu. Benfica a pedepsit câștigătoarea Cupei și vicecampioanei Elveției, chiar înainte de pauză reușind golul egalizator. Pavlidis s-a agățat de minge și l-a lansat pe Rafa Silva, care a făcut 1 la 1. Ucraineanul Sudakov a trimis un șut ca din tun în minutul 59, dar goalkeeper-ul Zigi a respins în corner. St. Gallen a trebuit să se apere mai mult în repriza a doua, dar a rezistat presiunii și a profitat de o fază fixă din minutul 80. Tom Gaal a adus victoria cu 2 la 1.

Se pare că plecarea antrenorului Jose Mourinho nu a fost de bun augur, Marco Silva având parte de un debut dezastruos pe banca tehnică a echipei ce juca sezonul trecut în play-off-ul Ligii Campionilor. St.Gallen, cu un lot cotat la puțin peste 30 de milioane de euro, a învins Benfica, fotbaliștii căreia sunt evaluați la 411 milioane de euro. Totuși, gruparea lusitană va da totul în returul de la Lisabona, cu siguranță. Se așteaptă un duel spectaculos în a doua manșă și la bătălia Dinamo Kiev – PAOK Salonic. În partida de aseară, găzduită de Dinamo în Polonia, după 13 minute era deja 1 la 1. Zafeiris a marcat pentru gruparea elenă înainte de venirea pauzei, iar în minutul 51, Santamaria a făcut 3 la 1 cu un șut ca la biliard. Câștigătoarea Cupei Ucrainei s-a aruncat în atac și a redus din diferență.

Ponomarenko a trecut incredibil pe lângă golul egalării, iar Dinamo Kiev a cedat cu 2 la 3, însă jocul din ultima parte a confruntării îi dă speranțe pentru returul fazei a doua preliminare din Liga Europei, care va avea loc la Salonic joia viitoare.