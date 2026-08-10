Echipa moldoveanului Vadim Rață, FC Argeș, a reușit marea surpriză a etapei a patra din România. Echipa din Pitești a învins campioana Universitatea Craiova și a urcat în fruntea clasamentului.

Francezul transferat în această vară de la Le Mans, Luvambo, a luptat cu un fundaș și a pasat spre Iani Pîrvu, care a adus Argeșul în avantaj la șapte minute de la startul meciului din Craiova. Moldoveanul Vadim Rață a avut un șut puternic de la mare distanță, care l-a făcut pe goalkeeper-ul advers să plonjeze. Gazdele au fost aproape de gol de mai multe ori, Cicîldău având cele mai bune ocazii în prima repriză. Universitatea Craiova a dominat autoritar în partea secundă, având 83% din posesia mingii și 17 șuturi. Balonul, pur și simplu, nu a intrat în plasă, chiar dacă Ștefan Baiaram a avut câteva șanse imense.

În aceste condiții, Argeș a învins cu 1 la 0 și a urcat pe prima poziție în Superliga Moldovei, cu 9 puncte. Doar că Universitatea Cluj o poate egala la puncte, iar FCSB o poate devansa cu un punct, în cazul unei victorii cu Sepsi în această seară. Tot ieri, Oțelul a pierdut disputa cu Petrolul Ploiești. Meciul a fost decis de penalty-ul transformat de britanicul Dan N’Lundulu în prima parte.

Și Oțelul a beneficiat de un penalty, dar portarul ceh Zima a apărat execuția lui Pedro Nuno. În plus, echipa din Galați a rămas în inferioritate numerică în ultimul sfert de oră și nu a putut egala. Oțelul a acumulat cinci puncte, cu unul mai puțin decât Petrolul.