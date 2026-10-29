Cupa Moldovei a produs surprize, goluri cu carul și o eliminare care a atras atenția. Iskra Rîbnița, o formație din liga secundă, a dat lovitura în deplasare și a scos-o din competiție pe formația din Superligă, CSF Bălți. În schimb, favoritele, Sheriff, Zimbru și Petrocub au făcut spectacol și au obținut victorii categorice în optimile de finală.

Iskra Rîbnița a profitat de situația grea în care se află lanterna roșie a Superligii, CSF Bălți, și a dat lovitura în Cupa Moldovei. Formația pregătită de Ilie Pinteac a învins cu 2 la 1 pe, chiar pe terenul bălțenilor, și s-a calificat în sferturile de finală. Oaspeții au deschis scorul în minutul 23, prin Alexandru Osipov. CSF Bălți a revenit după pauză și a restabilit egalitatea prin Sandu Roga. Însă bucuria gazdelor a fost de scurtă durată. Peste alte 10 minute mai târziu, David Golban a înscris golul decisiv.

În sferturile de finală, formația din Rîbnița va întâlni Politehnica UTM Chișinău, cea care a trecut în optimi, cu 5 la 1, de FC Chișinău.

Spectacolul nu a lipsit nici în celelalte partide. Sheriff Tiraspol a administrat o înfrângere categorică formației FC Congaz, scor 11 la 0. Brazilianul Vitor Hugo Morais de Oliveira a marcat de trei ori, în timp ce norvegianul Kabamba Kalabatama și Vladimir Fratea au reușit câte o dublă.

În sferturi, Sheriff va da piept cu Milsami Orhei, care a trecut la rândul său fără emoții de FCM Ungheni, scor 7 la 0.

Nici Zimbru Chișinău nu a avut probleme. Formația antrenată de ucraineanul Oleksandr Poklonski a învins-o cu 6 la 0 pe Oguz Comrat.

În următoarea fază, galben-verzii vor avea însă parte de un adversar mult mai dificil, și vor juca cu Petrocub Hîncești. Campioana Moldovei a eliminat-o în optimi pe FC Edineț, cu scorul de 8 la 2.

O altă echipă care a impresionat a fost Real Sireți. Aceasta a surclasat-o cu 8 la 0 pe Victoria Chișinău. Adversara formației Real Sireți din sferturi va fi Dacia Buiucani, care a învins-o cu 6 la 0 pe Univer Comrat.

Astfel, aseară s-a definitivat întregul tablou al sferturilor de finală. Partidele din această fază sunt programate în dublă manșă, iar meciurle tur se vor disputa pe 18 martie 2027. Deținătoarea actuală a trofeului este Sheriff Tiraspol, care va încerca să-și apere trofeul.