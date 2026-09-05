Surpriză uriașă în Formula 1. Pierre Gasly a obținut astăzi, la Monza, primul pole position din carieră. Francezul de la Alpine a dat lovitura chiar pe finalul calificărilor și i-a devansat pe George Russell și Oscar Piastri.

Pierre Gasly a produs una dintre marile surprize ale sezonului în Formula 1. Francezul a încheiat calificările pentru Marele Premiu al Italiei pe prima poziție, după un tur magistral în ultima încercare. Gasly l-a bătut pe George Russell cu doar 60 de miimi de secundă. Pilotul Mercedes părea principalul favorit după ce dominase antrenamentele.

Pe locul trei s-a clasat Oscar Piastri, urmat de cei doi piloți Ferrari. Charles Leclerc va pleca în cursa de mâine de pe patru, iar Lewis Hamilton de pe poziția a cincea. Pentru Gasly, succesul vine într-un moment cu atât mai important cu cât francezul a trecut printr-o perioadă tensionată.

Cu doar o zi înainte, Tribunalul Internațional de Apel a decis să-i retragă podiumul obținut la Monaco, după reinstaurarea penalizărilor de cinci secunde. Marele Premiu al Italiei, de pe celebrul circuit de la Monza, supranumit „Templul vitezei” este programat mâine, de la ora 16:00.

