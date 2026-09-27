Surpriză uriașă în Liga Națiunilor. Bulgaria a pierdut acasă în fața Luxemburgului, într-un meci în care oaspeții au obținut prima victorie din istorie împotriva bulgarilor. Scorul serii a fost reușit de Filnlanda, care a zdrobit-o cu 7 la 0 pe San Marino.

Bulgaria a început cu stângul noua campanie din Liga Națiunilor și s-a făcut de râs pe teren propriu. Reprezentativa pregătită de Aleksandar Dimitrov a cedat surpinzător cu 1 la 2 în fața Luxemburgului, pe teren propriu, la Plovdiv. Bulgaria a început bine partida și a deschis scorul în minutul 33, atunci când Dimitar Velkovski a trimis o pasă în careu, iar Asen Chandarov a înscris cu un șut din apropiere. Dar Luxemburg au reacționat înainte de pauză. Leandro Barreiro a restabilit egalitatea în minutul 37. Ba mai mult după pauză oaspeții au dat lovitura. În minutul 65, Vincent Thill a înscris golul de 2 la 1 și a declanșat bucuria celor aproximativ o mie de suporteri oaspeți veniți la Plovdiv.

Bulgaria a încercat să revină, dar nu a mai găsit drumul spre gol. Luxemburg se impune cu 2 la 1 și reușește prima victorie în confruntările directe cu Bulgaria, după 18 meciuri fără succes. Înfrângerea a provocat nemulțumire în tribune, iar selecționerului Aleksandar Dimitrov i s-a cerut demisia. Tehnicianul a declarat după meci că își va asuma responsabilitatea dacă echipa nu își îndeplinește obiectivul în grupă și atunci va pleca singur. Din grupa C4 mai fac parte Islanda și Estonia.

Dacă bulgarii au fost surprinși, Finlanda a făcut spectacol în deplasare. Finlandezii au demolat-o pe San Marino cu 7 la 0 și au obținut cea mai categorică victorie a primei etape din Liga Națiunilor. Leo Walta a fost unul dintre cei mai buni pe teren cu 2 reușite și o pasă de gol.

Iar Joel Pohjanpalo a fost cel mai rezultativ, atacantul celor de la Palermo reușind un hat-trick. Astfel, vârful finlandez a devenit primul jucător care înscrie de trei ori într-un meci în această ediție a Ligii Națiunilor și este liderul clasamentului golgheterilor după prima etapă.