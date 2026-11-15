A fost o seară cu rezultate spectaculoase în Liga Națiunilor. Portugalia a trăit un adevărat coșmar chiar pe teren propriu, în primul meci fără Cristiano Ronaldo, după ce a fost învinsă categoric de Danemarca. Omagiul pregătit pentru fostul căpitan nu a reușit să le poarte noroc lusitanilor. În schimb, Erling Haaland a strălucit pentru Norvegia, cu gol și pasă decisivă în victoria contra Țării Galilor, iar Dominik Szoboszlai a contribuit la un succes important al Ungariei, care visează la promovarea în Liga A.

Cel mai așteptat duel al serii s-a disputat la Braga, unde Portugalia a primit vizita Danemarcei. Partida a avut o încărcătură emoțională aparte, fiind primul meci al lusitanilor după retragerea lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională.

Înaintea fluierului de start, portughezii i-au adus un omagiu fostului căpitan. Jucătorii au ieșit la încălzire și la prezentarea echipelor purtând tricouri cu numărul 7, iar suporterii au pregătit mesaje de mulțumire pentru starul care a scris istorie în tricoul naționalei. În minutul 7 tribunele s-au ridicat în picioare pentru a-l aplauda pe Ronaldo.

Numai că sărbătoarea s-a transformat într-o seară de coșmar pentru Portugalia. Danemarca a deschis scorul în minutul 43, când Pierre-Emile Hojbjerg a transformat un penalty. După pauză, nordicii au lovit de două ori în numai câteva minute, atacantul lui Napoli, Rasmus Hojlund, reușind dubla.

Portughezii nu au găsit soluții pentru a opri atacurile oaspeților, iar în minutul 75, fundașul Joachim Andersen a înscris cu capul, după o lovitură liberă, ducând scorul la 4 la 0. Bernardo Silva a reușit golul de onoare în prelungiri, însă era prea târziu pentru o revenire. Danemarca s-a impus cu 4 la 1 și a provocat una dintre cele mai usturătoare înfrângeri ale Portugaliei din ultimii ani.

Chiar și după acest eșec, lusitanii rămân lideri în grupa A4, cu 12 puncte, și au asigurată calificarea în sferturile de finală. Danemarca a ajuns la 9 puncte și se pregătește pentru un duel decisiv cu Norvegia, în ultima etapă, pentru un loc în faza eliminatorie. Echipa lui Haaland are 6 puncte, după ce tot aseară a obținut o victorie importantă în fața Țării Galilor, scor 3 la 1. Starul lui Manchester City, Erling Haaland a fost jucătorul meciului, cu o pasă decisivă și un gol.

Succesul are o semnificație aparte pentru nordici, care au învins Țara Galilor pentru prima dată în ultimii 25 de ani. Galezii au rămas cu 3 puncte și ocupă ultimul loc în grupă, fiind amenințată cu retrogradarea în Liga B. Tot aseară, Ungaria a făcut un pas important spre promovarea în Liga A, după ce a învins Georgia în deplasare, cu 2 la 0.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, însă maghiarii au reușit să deschidă scorul în minutul 73. Lasha Dvali a trimis mingea în propria poartă, după o fază periculoasă creată de oaspeți. Iar finalul le-a aparținut în totalitate ungurilor. În minutul 85, vedeta lui Liverpool, Dominik Szoboszlai a pornit un contraatac rapid și i-a oferit o pasă excelentă lui Varga, care a stabilit rezultatul final.

Victoria este extrem de importantă pentru Ungaria, care a ajuns la 10 puncte și ocupă locul secund în grupa B2, la doar un punct în spatele liderului Irlanda de Nord.

Cele două naționale se vor întâlni chiar în ultima etapă, într-un meci direct cu promovarea în Liga A pe masă.

În Liga B, Irlanda de Nord a obținut o victorie importantă în fața Ucrainei, scor 1 la 0 prin golul lui Devlin.

Tot în Liga B, Austria a învins Irlanda cu 1 la 0, grație golului înscris de Sasa Kalajdzic.

Ultimele partide din faza grupelor sunt programate pentru 17 noiembrie, când vom afla toate echipele promovate, retrogradate și calificate în fazele eliminatorii ale Ligii Națiunilor.