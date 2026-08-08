La Mastersul canadian feminin de la Toronto avem parte de o surpriză uriașă. Mirra Andreeva, campioana de la Roland Garros și favorita numărul cinci, a fost eliminată în doar două seturi de Leylah Fernandez. În schimb, campioana de la Australian Open, Elena Rybakina, merge mai departe, la fel ca și o altă favorită Coco Gauff.

Turneul de la Toronto a mai pierdut o mare favorită. Mirra Andreeva, câștigătoarea Roland Garros din acest an, a fost eliminată în turul trei de Leylah Fernandez. Canadianca a profitat din plin de avantajul terenului propriu și s-a impus categoric. Andreeva a avut un prim set de coșmar. Rusoaica a comis 19 erori neforțate și nu a reușit să găsească soluții în fața jocului agresiv al lui Fernandez. Canadianca a fost extrem de eficientă la retur și a dominat schimburile lungi impunându-se cu 6 la 1 și 6 la 4, după doar o oră și 20 de minute.

Canadianca a pus capăt unei serii de șapte înfrângeri consecutive în fața jucătoarelor din top 10. Acum, Fernandez are șansa să meargă și mai departe la turneul de acasă. În optimi o poate întâlni pe Naomi Osaka, de patru ori campioană de Grand Slam. Japoneza a trecut fără probleme de Elise Mertens, scor 6 la 1 și 6 la 2.

Între timp Elena Rybakina continuă cursa pentru trofeu. Numărul doi mondial și campioana en-titre de la Australian Open a învins-o pe americanca Ann Li. Rybakina a avut nevoie de o oră și 30 de minute și a făcut diferența prin eficiența la retur, scor final, 6 la 2 și 7 la 5.

O altă favorită, Coco Gauff este și ea în optimile de finală. Americanca a controlat autoritar primul set, iar în actul secund a condus cu 5 la 1. Sakkari a încercat revenirea și s-a apropiat periculos, dar americanca a rezistat presiunii și a închis meciul, după o oră și 16 minute.

Pentru Gauff urmează acum o adversară mult mai tânără, o rusoaică de doar 19 ani. Alina Korneeva, a oferit și ea surpriza și a eliminat-o pe americanca Iva Jovic, favorita numărul 13, cu 6 la 3 și 6 la 4.

La Toronto continuă și Alexandra Eala. Filipineza de 21 de ani a avut nevoie de intervenția fizioterapeutului pentru glezna dreaptă în setul secund, dar a rezistat până la final și a obținut o nouă victorie importantă, trecând după un meci lung de peste 2 ore și jumătate, de americanca Caty McNally.

Astfel, tabloul de la Toronto continuă să fie dominat de dueluri între campioane consacrate și noua generație. Câștigătoarea se va alege cu un premiu de aproape 1 milion de euro.