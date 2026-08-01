Semifinală surpriză la turneul ATP din Washington. Una dintre revelațiile sezonului, Rafa Jodar, l-a eliminat în sferturi pe Lorenzo Musetti și urmează să joace împotriva lui Alejandro Tabilo, care a trecut neașteptat de Ben Shelton.

Rafa Jodar a impresionat pe parcursul sezonului de zgură, ajungând în sferturi la Roland Garros, chiar dacă are 19 ani și se află la primul sezon în circuitul ATP. Zgura este suprafața preferată a spaniolilor, dar Jodar a demonstrat cât de bine se descurcă și pe hard. În primul set al bătăliei cu Lorenzo Musetti, italianul a dominat clar și a învins cu 6 la 1. În continuare, Jodar și-a ridicat ritmul, a fost impecabil la serviciu și a repetat scorul, de data aceasta în favoarea sa. În decisiv, ibericul a făcut break la scorul de 2 la 2 și l-a învins pe fostul număr 5 mondial, după două ore de joc.

Pentru Jodar este unul dintre cele mai importante succese ale carierei. În drumul spre primul titlu ATP, spaniolul va juca în semifinalele competiției de 500 de puncte cu Alejandro Tabilo. Chilianul a produs un adevărat șoc și a eliminat unul dintre favoriții gazdelor, pe Ben Shelton.

Tenismenul de pe locul 8 mondial a câștigat primul set cu 6 la 4, dar a gestionat mai prost momentele-cheie, care au urmat. Tabilo a făcut break la scorul de 6 la 5 și a câștigat al doilea act, iar în decisiv a învins cu 6 la 4.

Tabilo și Jodar vor decide în meci direct unul dintre finaliștii competiției de categorie ATP 500. Celălalt duel, în care se pune la bătaie un loc în finala de la Washington D.C., vor juca doi favoriți ai americanilor. Taylor Fritz, cotat cu cele mai bune șanse la titlu, va da piept cu Brandon Nakashima.