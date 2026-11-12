Victorie de senzație și calificare în semifinale la Turneul Campionilor pentru Mirra Andreeva. Tânăra tenismenă din Rusia a reușit să o învingă categoric pe Aryna Sabalenka, numărul doi mondial, după o demonstrație de forță, în care a câștigat 11 game-uri consecutive. Tot în aceeași grupă, Elina Svitolina a revenit spectaculos după un set pierdut și a păstrat lupta pentru ultimul bilet în semifinale.

Mirra Andreeva traversează un Turneu al Campioanelor de vis. La doar 19 ani, rusoaica a obținut a doua victorie consecutivă și și-a asigurat calificarea în semifinale chiar la debutul în această competiție. Mai mult, Andreeva și-a garantat deja primul loc în grupa a doua, după ce a învins-o categoric pe Aryna Sabalenka, scor 6 la 4 și 6 la 0. Partida a început în favoarea belarusei, care a condus cu 4 la 1 în primul set. Andreeva nu s-a pierdut însă cu firea, a schimbat ritmul jocului și a câștigat cinci game-uri consecutive, întorcând spectaculos situația. Dacă primul set a avut parte de suspans, în al doilea a existat practic o singură jucătoare pe teren. Andreeva a profitat de greșelile adversarei, a dominat schimburile și nu i-a mai cedat niciun game.

A fost o prestație impresionantă, iar Andreeva a devenit cea mai tânără semifinalistă a Turneului Campioanelor din 2009 încoace, de la performanța danezei Caroline Wozniacki.

Înaintea duelului dintre Andreeva și Sabalenka, Elina Svitolina a obținut o victorie importantă în fața Karolinei Muchova. Ucraineanca s-a impus în trei seturi, scor 3 la 6, 6 la 2 și iarăși 6 la 2, după o revenire spectaculoasă. Tenismena din Cehia a început mai bine și a câștigat primul set, însă Svitolina a refuzat să se dea bătută. Deși a avut nevoie și de o intervenție medicală, ucraineanca a revenit pe teren cu mai multă determinare, a ridicat nivelul jocului și a câștigat următoarele două seturi cu același scor, de 6 la 2.

Pentru Svitolina, fostă campioană a Turneului Campioanelor în 2018, succesul este cu atât mai important cu cât a revenit la această competiție după șapte ani. În schimb, Muchova a suferit a doua înfrângere consecutivă și a rămas fără șanse de calificare în semifinale. Astfel, în grupa a doua, Andreeva este deja calificată de pe primul loc, în timp ce pentru a doua poziție se vor lupta Aryna Sabalenka și Elina Svitolina.

Și la dublu, lupta pentru calificarea în semifinale devine tot mai interesantă. În grupa A, perechea formată din Gabriela Dabrowski și Luisa Stefani a obținut a doua victorie consecutivă și este lider cu maximum de puncte califcându-se în semifinale. Cele două au învins cuplul Guo Hanyu și Kristina Mladenovic, scor 7 la 6, 4 la 6 și 10 la 5, într-un meci decis în super tie-break.

Tot în această grupă, Hsieh Su-wei și Jelena Ostapenko au obținut prima victorie, după ce au trecut de Elise Mertens și Zhang Shuai, care sunt eliminate din turneul după două înfrângeri, iar ultima rundă va decide a doua pereche calificată în careul de ași. Miza financiară este una impresionantă la ediția din acest an la WTA Finals, turneu desfășurat în Statele unite, la Indian Wells. Fondul total de premiere se ridică la 10 milioane de dolari, iar o jucătoare care câștigă toate meciurile poate aduna un cec de peste 3 milioane.