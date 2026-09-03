Surpriză de proporții pe tabloul masculin de la US Open. Revelația acestui sezon, Rafa Jodar, care bătea la ușa top-ului 10 mondial, nu a putut trece nici măcar de primul tur. Ibericul de 19 ani a fost învins fără drept de apel de un chinez anonim, care a ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser. Spaniolii au și motive de mândrie. Campionul în exercițiu, Carlos Alcaraz, a acces în turul trei fără mari emoții.

Rafael Jodar a impresionat pe parcursul sezonului, primul la nivel profesionist. A jucat sferturi de finală la Roland Garros și o semifinală Masters și nimeni nu și-ar fi imaginat un eșec în primul tur la US Open. Mai ales că adversar i-a fost Yunchaokete Bu. Chinezul din afara top 100 ATP a avut șase participări la turneele de Mare Șlem, dar nu a câștigat niciodată un meci. Numele său nu a strălucit în circuit și la US Open a ajuns ca lucky loser, adică a pierdut în calificări, dar altcineva s-a retras și i-a luat locul. Bu a profitat din plin de șansa oferită de soartă și a făcut un meci fenomenal. Chinezul s-a impus în minim de seturi, scor 6 la 2, 6 la 1 și 6 la 1.

După înfrângerea usturătoare, Jodar a recunoscut că a jucat mai prost și eșecul va fi o lecție pentru el. Chinezii fac furori, Yibing Wu fiind un alt reprezentant din afara top 100 ATP. Asiaticul este în turul trei, unde va avea testul suprem împotriva lui Carlos Alcaraz. Campionul în exercițiu a lipsit patru luni, din cauza unei accidentări, dar a revenit în forță. Spaniolul, favorit numărul 2 în acest an, s-a calificat în turul trei după victoria în fața portughezului Jaime Faria. În ciuda startului anevoios, Alcaraz pierzând cu 4 la 5 primul act, au urmat trei seturi în care s-a impus categoric.

La capitolul surprize în runda a doua se mai numără eliminările lui Andrey Rublev și Brandon Nakashima. Finalistul la Mastersul din Montreal a pierdut în fața unui alt american, Alex Michelsen, iar Rublev nu i-a ținut piept lui Daniel Merida Aguilar. Spaniolul de doar 21 de ani a pierdut la tie-break primul set, dar apoi a învins cu 6 la 2, 6 la 4 și 6 la 4.

În continuare, Merida și Michelsen se vor duela în meci direct. Turul doi de la US Open se încheie în această seară. Campionul de la Flushing Meadows va câștiga 2000 de puncte ATP și un cec uriaș în valoare de 5,5 milioane de dolari.