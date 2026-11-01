Surprize de proporții în Premier League. Manchester City a fost răpusă pe propriul teren de revelația Brighton, care a obținut prima victorie din istoria clubului pe Etihad. Nici rivala Manchester United nu a avut motive de sărbătoare. Diavolii roșii au pierdut în deplasare cu Chelsea, au ajuns la nouă meciuri consecutive fără victorie, iar postul antrenorului Michael Carrick este tot mai amenințat. Mai mult, United riscă să ajungă chiar în zona retrogradării.

Manchester City traversează o perioadă complicată. Echipa pregătită de Enzo Maresca a suferit a doua înfrângere consecutivă în campionat, după ce a cedat cu 0 la 1 în fața celor de la Brighton, chiar pe Etihad Stadium. Oaspeții au dat lovitura încă din minutul 11 atunci când Diego Gomez a trimis mingea în careu, Maxim De Cuyper a reușit să o mențină în joc, iar Yasin Ayari a profitat de ezitarea defensivei gazdelor și a înscris din apropiere.

Manchester City a încercat să reacționeze, însă a întâmpinat o defensivă extrem de bine organizată. În plus portarul Bart Verbruggen a fost și el la înălțime și a avut șapte intervenții salvatoare. Pentru Brighton, succesul are o semnificație aparte, este prima victorie din istoria clubului pe terenul lui Manchester City, după 17 încercări în toate competițiile. Echipa pregătită de Fabian Hürzeler a acumulat 19 puncte.

Dacă Manchester City a fost surprinsă de Brighton, rivala din oraș Manchester United a continuat seria rezultatelor dezastruoase. Formația pregătită de Michael Carrick a pierdut cu 0 la 2 în deplasare cu Chelsea, pe Stamford Bridge, și se apropie periculos de zona retrogradării. Chelsea a deschis scorul la cinci minute după pauză prin Morgan Rogers, iar Cole Palmer a marcat după un penalty.

Acum situația lui Manchester United devine tot mai alarmantă. Echipa lui Michael Carrick a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie în toate competițiile, cea mai lungă serie negativă a clubului din 1988 încoace. În Premier League, United are o singură victorie după primele nouă etape și doar șapte puncte acumulate, aflându-se la numai un punct deasupra zonei retrogradării.