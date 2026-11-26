Șoc în Liga Campionilor. După trei eșecuri și o remiză, Lille a dat lovitura și a câștigat la limită meciul cu Bayern Munchen, care trece printr-o perioadă extrem de complicată, cu multe accidentări și scandalul Musiala. Nici campioana, Paris Saint-Germain, nu a învins, fiind întreruptă seria de patru victorii. Câștigătoarea ultimelor două ediții a remizat cu mașinăria de pressing creată de Gasperini la AS Roma.

Bayern Munchen a avut un început de meci promițător la Lille, Dayot Upamecano reușind să deschidă scorul după un sfert de oră de la start. Doar că nemții au o mulțime de probleme. Câștigătorul Balonului de Aur Harry Kane este accidentat, la fel ca vedetele: Olise, Gnabry, Neuer, Saibari și Alphonso Davies. În plus, Luis Diaz a fost rezervă din cauza condițiilor fizice proaste, iar Jamal Musiala a evoluat pe final.

Superstarul de 23 de ani a leșinat de trei ori de la începutul sezonului și s-a stabilit că suferă o afecțiune neurologică. S-a iscat un adevărat scandal, după ce echipa a sugerat că are întrebări asupra contractului uriaș al mijlocașului, fanii și unii colegi de echipă criticând comportamentul șefilor în această situație critică.

Bayern a improvizat în meciul cu Lille, având pe teren, practic 7 fundași, și doar un jucător de profil ofensiv. Planul a mers până la jumătatea reprizei a doua, atunci când nemții au încasat două goluri în trei minute. Ueda a marcat din pasa lui Ngoy, iar Pavlovic a trimis inexplicabil mingea în propria poartă, fiind un autogol de râs și de plâns.

Lille a învins cu 2 la 1 și a obținut primul succes din cele cinci etape de până acum, adunând patru puncte. Bayern Munchen are opt puncte și este abia pe locul 15 în clasamentul general. Tot aseară, PSG a întrerupt lanțul de victorii și a rămas pe locul secund în tabelă, la două puncte în spatele liderei Real Madrid, care înregistrează punctajul maxim. Parizienii au dat peste AS Roma lui Gian Piero Gasperini, care a preluat conducerea din minutul 5, după incursiunea lui Soule și golul lui Hermoso. Gazdele au egalat până la pauză, după ce ucraineanul Zabarnyi a înscris la un corner. Roma lui Gasperini se remarcă prin intensitate, marcaj sus om la om și un pressing uriaș, chiar dacă a avut în față cea mai bună echipă a Europei din ultimele două sezoane. Au fost ocazii la ambele porți, dar fiecare echipă a mai înscris câte o dată din penalty. Dembele s-a remarcat la PSG și Malen la AS Roma.

Tot 2 la 2 a fost la meciul spectacol dintre Sporting și Manchester United. Gazdele lusitane au beneficiat de două penalty-uri în prima repriză, însă columbianul Luis Suarez l-a transformat doar pe unul. Arbitrul central a fost generos la loviturile de pedepasă, United primind una imediat după pauză. Bruno Fernandes a înscris, iar peste două minute și-a completat dubla, fiind ajutat de gazon. Meciul nebun s-a decis în minutul 80. Portarul Lammens s-a transformat din erou în personaj negativ. Gafa sa a dus la execuția acrobatică a lui Suarez, autorul ambelor goluri la Sporting.

Manchester United a mai împins o dată mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru fault la portar. Britanicii au acumulat șapte puncte și ocupă locul 19 în clasament, iar Sporting este la ușa top 8, fiind pe poziția a noua, cu 10 puncte.