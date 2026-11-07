Surprize în Superliga României la fotbal. Dinamo a pus capăt unei serii impresionante de 13 meciuri fără înfrângere și riscă să piardă fotoliul de lideră. FC Argeș, echipa moldoveanului Vadim Rață, a dat lovitura în prelungiri și a provocat una dintre cele mai importante surprize ale etapei. Într-un alt meci, Petrolul a plecat cu toate punctele de la Arad, după o partidă în care UTA a ratat ocazii uriașe, inclusiv una cu poarta goală.

Lovitură neașteptată pentru Dinamo București. Lidera Superligii din România a pierdut pe terenul lui FC Argeș, după un final dramatic. Pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, Dinamo a început mai bine, dar FC Argeș a dat lovitura în minutul 38. Roberto Sierra a profitat de o centrare venită din corner și a înscris cu o lovitură de cap. Dinamo a revenit în repriza secundă, atunci când Dean Zandbergen a trimis mingea în fața porții, iar fundașul Leard Sadriu a deviat-o în propria plasă.

Bucureștenii au avut apoi șansa să preia conducerea după ce Mamadou Karamoko, a trimis în bară, după care a ratat alte două ocazii importante. Fotbalul i-a pedepsit pe dinamoviști pentru ratări. În minutul 90+1, fundașul Nikita Stoinov a pierdut mingea în apropierea propriului careu, iar Mamadou Mendy, a profitat de eroare, a scăpat singur cu portarul și a înscris golul victoriei.

S-a terminat 2 la 1 pentru FC Argeș, iar echipa lui Vadim Rață a pus capăt unei serii de zece meciuri consecutive fără victorie în campionat. Chiar și după acest rezultat, Dinamo rămâne lider, cu 33 de puncte, însă campioana în exercițiu Universitatea Craiova, poate urca pe primul loc, având 32 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Tot ieri, într-un alt meci am avut parte de ocazii cu nemiluita și o ratare greu de explicat. UTA Arad a dominat partida cu Petrolul Ploiești, însă a plecat cu mâna goală. În minutul 40, după o acțiune ofensivă a gazdelor, El Sawy s-a trezit cu mingea în fața porții aproape goale, de la numai doi metri, dar a trimis în bară. Până la urmă Prahovenii s-au impus cu 1 la 0 și au urcat pe locul patru în clasament. În minutul 71, Căpușă a centrat în careu, iar Mario Ioniță a finalizat și a dus toate cele 3 puncte pentru Petrolul.