Surprize, goluri spectaculoase și cinci echipe care merg fără greșeală în Europa League. În derby-ul serii englezii de la Bournemouth au dat lovitura și au învins-o categoric pe AC Milan, cu 3 la 0. Iar dacă britanicii au strălucit în fața propriilor suporteri, Real Sociedad a oferit spectacol în deplasare, reușind scorul zilei, cu șase goluri marcate fără răspuns.

Cinci echipe își continuă parcursul perfect în Liga Europei. În meciul central, englezii de la Bournemouth au produs una dintre cele mai răsunătoare surprize ale etapei, învingând-o cu 3 la 0 pe AC Milan. Justin Kluivert a deschis scorul, din penalty. Apoi situația italienilor s-a complicat și mai mult după eliminarea portarului Mike Maignan, iar Bournemouth a profitat imediat. Marcus Tavernier a transformat o altă lovitură de la 11 metri, și a dublat avantajul gazdelor. Milan nu a găsit soluții pentru a reveni în meci, iar Amine Adli a stabilit scorul final, în minutul 84, cu o execuție spectaculoasă din lovitură liberă.

La fel de convingătoare a fost aseară și Benfica. Portughezii au câștigat cu 4 la 1 pe terenul ciprioților de la Omonia și au și ei maximum de puncte. Formația lusitană ocupă primul loc în clasament, cu un golaveraj de 10 goluri marcate și două primite.

Nici Bayer Leverkusen nu a făcut pași greșiți. Germanii au învins-o în deplasare pe OFI Creta, cu 2 la 0, grație unei duble semnate de Jonas Hofmann.

Ungurii de la Ferencvaros au obținut, la rândul lor, a treia victorie consecutivă, după ce a trecut cu 4 la 1 de portughezii de la Torreense.

Și Olympiacos își continuă parcursul perfect. Grecii au învins-o la limită pe Sparta Praga, scor 1 la 0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Armando Gonzalez, suficient pentru ca formația elenă să bifeze al treilea succes consecutiv. Cea mai categorică victorie a serii a fost obținută însă de Real Sociedad. Spaniolii au făcut spectacol în deplasare, învingând-o cu 6 la 0 pe Lillestrom. Jucătorii partidei au fost Sergio Gomez, Luka Sucic, fiecare reușind câte o dublă.

Astfel după trei etape, Benfica conduce clasamentul, urmată de Bayer Leverkusen și Bournemouth. Ferencvaros și Olympiacos completează grupul celor cinci echipe cu maximum de puncte. Iar lupta pentru calificare este abia la început, cu alte cinci etape rămase de disputat în faza ligii unice.