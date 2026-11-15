Două dintre cele mai puternice echipe ale emisferei sudice au fost răpuse, iar rugby-ul mondial a avut parte de un weekend memorabil, în cadrul Campionatului Națiunilor. Țara Galilor a reușit o victorie istorică în fața Noii Zeelande, după o așteptare de 73 de ani, în timp ce Franța a dat lovitura în fața campioanei mondiale, Africa de Sud.

Cea mai mare surpriză a weekendului în rugby-ul mondial s-a produs la Cardiff, acolo unde Țara Galilor a pus capăt unei serii incredibile de 34 de înfrângeri consecutive în fața Noii Zeelande. Galezii au marcat 5 eseuri și s-au impus cu 35 la 28, obținând prima victorie împotriva All Blacks după 73 de ani. Ultima dată când reprezentativa galeză învingea Noua Zeelandă se întâmpla în îndepărtatul 1953.

O altă surpriză de proporții s-a produs la Paris, unde Franța a învins Africa de Sud, campioana mondială en-titre, cu 21 la 19. Francezii au obținut un succes uriaș pe Stade de France, în fața unei reprezentative care câștigase ultimele două ediții ale Cupei Mondiale.

Mai mult, este prima victorie a francezilor în fața sud-africanilor, la Paris, după 21 de ani. Prin acest rezultat, Franța și-a consolidat poziția de lideră și este favorită pentru calificarea în marea finală a competiției.

În aceeași etapă, o altă favorită - Anglia, a făcut spectacol și a surclasat Japonia cu 78 la 15. Englezii au marcat nu mai puțin de 13 eseuri, iar Will Joseph a fost omul meciului. Acesta a reușit cinci eseuri, egalând recordul naționalei Angliei pentru cele mai multe încercări marcate de un singur jucător într-un meci internațional.

Nici Irlanda nu a ratat victoria. Reprezentativa pregătită de Andy Farrell a învins Fiji cu 43 la 15, la Dublin. Irlandezii au marcat șapte eseuri, iar Tommy O’Brien și Robert Baloucoune, au fot jucătorii partidei - ambii cu câte două reușite.

Campionatul Națiunilor din 2026 este o competiție internațională nouă, organizată de World Rugby, care reunește 12 cele mai bune reprezentative, împărțite în două grupe geografice, emisfera nordică și sudică. După încheierea celor șase runde, câștigătoarele celor două clasamente se vor întâlni în marea finală.