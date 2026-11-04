Surprize pe bandă rulantă la Mastersul de la Paris. Noul lider mondial, Alexander Zverev, a fost eliminat chiar la primul meci, după ce a cedat în fața italianului Lorenzo Musetti. Nici tânărul Rafael Jodar nu a reușit să-și continue parcursul, iar înfrângerea îi complică lupta pentru calificarea la Turneul Campionilor. În schimb, Frances Tiafoe a trăit un adevărat coșmar, a avut mingi de meci, dar a sfârșit prin a părăsi competiția.

Cea mai mare surpriză a zilei la turneul Masters de la Paris a fost eliminarea liderului mondial, Alexander Zverev. Germanul a avut parte de un debut de coșmar în postura de număr unu mondial. Acesta a fost învins de italianul Lorenzo Musetti, în două seturi. Primul set a fost extrem de echilibrat. Niciunul dintre jucători nu a cedat pe propriul serviciu, astfel că învingătorul a fost decis în tie-break. Musetti a gestionat mai bine momentele importante și s-a impus cu 7 la 5. În actul secund, italianul a profitat de ezitările adversarului, a reușit două break-uri și a închis partida după o oră și 42 de minute de joc.

Musetti, aflat pe locul 24 în clasamentul mondial, obține astfel una dintre cele mai importante victorii ale sezonului. Italianul a ajuns la patru victorii în șase confruntări directe cu Zverev și îl va întâlni în optimile de finală pe francezul Luca Van Assche.

O altă dezamăgire a venit pentru tânărul spaniol Rafael Jodar. Cap de serie numărul nouă, acesta a fost eliminat de norvegianul Casper Ruud, care s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 4, după o oră și 19 minute de joc.

Înfrângerea îl obligă pe Jodar să aștepte rezultatele rivalilor pentru a afla dacă va ajunge la Turneul Campionilor de la Torino. Spaniolul ocupă locul nouă în cursa pentru calificare, iar absența lui Jannik Sinner din finalul sezonului face ca această poziție să fie ultima care poate asigura accesul în competiția de elită.

Iar unul dintre cele mai dramatice meciuri ale zilei a fost cel dintre Frances Tiafoe și francezul Quentin Halys. Americanul, cap de serie numărul șapte, a fost eliminat după un duel de aproape două ore, în care a fost la un singur punct de victorie. După un schimb de seturi, în decisiv, americanul a preluat conducerea și a ajuns să servească pentru câștigarea meciului la scorul de 5 la 4. Francezul nu a renunțat, a reușit break-ul și a împins partida în tie-break. Acolo s-a produs incredibilul. Tiafoe a avut patru mingi de meci, însă Halys le-a salvat pe toate. Francezul a rezistat presiunii, a câștigat tie-break-ul cu 11 la 9 și a obținut cea mai importantă victorie a carierei sale.