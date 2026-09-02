S-a căutat cel mai puternic om din Moldova. 21 de concurenți, amatori și profesioniști, și-au testat limitele în lupta cu sutele de kilograme. Au cărat greutăți contracronometru, le-au ridicat pe trepte și au tras o mașină – totul pentru a cuceri titlul suprem la „Moldova Strongest Man”.

„ Efort, muncă, discplină, ca la toți. ”

Probele, în care rezistența se combină cu forța și tăria de caracter, necesită multă dedicare. Kilogramele nu iartă, iar o clipă de ezitare poate costa locul pe podium.

Alexandru ȘATALENCO, PARTICIPANT: „ M-am descurcat, să spunem pe nota 8. Trebuie o pregătire mai specială în acest sport, nu e doar o sală de forță și atât. ”

Alexandru Șatalenco din Chișinău și Dumitru Cebotari din Anenii Noi au fost debutanți la categoria profesionistă, unde au participat 10 sportivi.

Dumitru CEBOTARI, PARTICIPANT: „ Când te uiți dintr-o parte, pare foarte ușor, vii și ocupi primul loc. Însă, ajungi între acești băieți puternici, chiar sunt foarte puternici, simți că nu ești atât de puternic cum îți pare. ”

Organizatorii au pregătit cinci probe diferite. Una dintre ele a presupus ridicarea pe trepte a trei greutăți diferite: de 150, 170 și 190 de kilograme.

Tudor Popa a adunat cele mai multe puncte.

Tudor POPA, PARTICIPANT: „ Sunt foarte mulțumit, am câștigat detașat, încrezător. Dispun de multe deprinderi motrici, abilități, sunt dezvoltat multilateral și sunt la fel de bun la toate probele. ”

Cireașa de pe tort a fost proba, în care participanții au avut de tras un automobil.

În urma formării clasamentului general, campion a devenit Sergiu Coadă – cel mai puternic om din Moldova.

Iulian PRIJELEVSCHI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „STRONGMAN MOLDOVA”: „ Este cea mai importantă competiție din calendarul federației, campionatul național Strongman 2026, profesioniști și amatori. ”

Aceasta a fost a treia competiție organizată în acest an de „Strongman Moldova”, urmând să se desfășoare în luna octombrie Cupa Municipiului Chișinău.