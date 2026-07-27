Tadej Pogacar este unul dintre cei mai mari cicliști din toate timpurile, iar unii experți în numesc cel mai bun din istorie. Slovenul a câștigat pentru a cincea oară în carieră Turul Franței, performanță pe care nu a mai atins-o nimeni la 27 de ani. A stabilit și câteva recorduri, printre care cel de viteză medie.

Tadej Pogacar este un adevărat reper al ciclismului modern. Ediția din 2026 a Turului Franței, a 113-a din istorie, a fost dominată aproape în totalitate de sloven. La doar 27 de ani, Pogacar a devenit cel mai tânăr campion, cu cinci titluri în palmares, după cele din 2020, 2021, 2024 și 2025. Alți patru cicliști, toți retrași, se pot lăuda cu cinci trofee la Tour de France. Tadej Pogacar a încheiat cursa cu aproape șapte minute avans față de Remco Evenepoel, în timp ce principalul său rival, Jonas Vingegaard, a abandonat după o căzătură în etapa a 15-a. În total, au fost 21 de etape, iar slovenul a câștigat cinci dintre ele. La ultima, ciclistul nu a mai forțat, iar Mathieu van der Poel a câștigat la fotofiniș.

Pe parcursul competiției, liderul echipei UAE Team Emirates a rescris și cărțile de istorie. A doborât recordurile de ascensiune pe legendarele Tourmalet și Alpe d'Huez, devenind ciclistul cu cele mai multe victorii pe etape montane din istoria Turului Franței – 12. Totodată, a stabilit și cea mai mare viteză medie înregistrată vreodată în Marea Buclă: 43,326 km/h.

Specialiștii l-au numit unul dintre cei mai mari atleți din istorie, ținând cont de rezistența la efort demonstrată și rezultatele extraordinare. Performanțele sale sunt cu atât mai impresionante cu cât Turul Franței 2026 s-a desfășurat în condiții extreme, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Schimbările în alimentație, hidratare și pregătirea fizică l-au ajutat să facă față fără probleme. Nici obstacolele din afara șoselei nu au lipsit. A fost trezit în toiul nopții pentru un control antidoping, a dormit într-un hotel fără aer condiționat în ziua de pauză, iar spre finalul cursei mai mulți coechipieri au fost afectați de un virus gastrointestinal. Cu toate acestea, Pogacar a rămas sănătos și și-a continuat dominația până la Paris.

Tadej POGACAR, CICLIST: „ 7 Tururi - de 7 ori pe podium și cinci victorii. Este ceva ce nu ai putea scrie nici în cel mai frumos scenariu. Este incredibil și pentru mine.”

Cum slovenaul a câștigat deja și Giro d'Italia, Campionatul Mondial, patru Monumente ale ciclismului și numeroase clasice, mulți specialiști îl consideră deja cel mai mare ciclist din istorie, argumentând că nivelul competiției este astăzi mult mai ridicat decât în urmă cu câteva decenii.