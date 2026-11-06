Taylor Fritz nu renunță la lupta pentru Turneul Campionilor. Americanul a obținut o victorie importantă în fața francezului Arthur Fils și rămâne singurul jucător care mai poate complica socotelile calificării. Următorul obstacol este însă unul extrem de dificil, un duel în sferturi cu fostul numărul 1 mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.

Taylor Fritz rămâne în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor și poate da peste cap calculele ultimelor locuri. Iaeri americanul a obținut o victorie importantă în fața francezului Arthur Fils, la Mastersul de la Paris, și este singurul jucător care mai poate influența lupta pentru calificare. Americanul a servit excelent, a reușit 14 ași și nu i-a oferit francezului nicio șansă de break. Fritz s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 4, după o oră și 11 minute de joc.

Pentru a mai spera la calificarea la Turneul Campionilor, americanul trebuie să ajungă în finala competiției de la Paris. Însă, pentru a continua parcursul spre trofeu, Fritz va trebui să treacă în această seară de un adversar de calibru, Carlos Alcaraz, fost lider mondial, care a ajuns în sferturi fără să joace, după ce italianul Matteo Berrettini s-a retras din cauza problemelor medicale. Victoria a fost cu atât mai importantă cu cât Fritz a bifat și al 100-lea succes din carieră la turneele de categorie Masters 1000. Alcaraz conduce cu 6 la 1 în meciurile directe cu Fritz, iar duelul din această seară se anunță unul extrem de interesant.

Pentru trofeul de la Paris continuă lupta și norvegianul Casper Ruud. Acesta s-a calificat în sferturi după ce l-a învins pe germanul Jan-Lennard Struff, cu un dublu de 6 la 3.

Adversarul său va fi portughezul Nuno Borges, care a produs una dintre cele mai categorice victorii ale optimilor, 6 la 0 și 6 la 2 în fața tenismenului din Peru, Ignacio Buse.

Casper Ruud și Nuno Borges se vor întâlni și ei în această seară pentru un loc în semifinale. Campionul ultimul Masters al anului, de la Paris va pleca acasă cu un cec de aproape 1 milion de euro.