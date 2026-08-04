Iar în concursul masculin de la Washington, campion a devenit Taylor Fritz. Americanul și-a trecut în palmares primul trofeu al sezonului, după un duel dramatic cu revelația competiției, spaniolul Rafael Jodar.

Amerianul Taylor Fritz a cucerit titlul de acasă de la Washington, după ce l-a învins în finală pe Rafael Jodar. Meciul pentru trofeu, programat inițial duminică, a fost amânat cu o zi din cauza ploii. Ajuns al treilea favorit al competiției, americanul a avut nevoie de toată experiența sa pentru a opri parcursul senzațional al spaniolului în vârstă de doar 19 ani, aflat la prima finală ATP 500 din carieră.

Primul set a fost extrem de echilibrat, fără niciun break, iar Fritz a făcut diferența în tiebreak, pe care l-a câștigat categoric cu 7 la 2. În actul secund, americanul a obținut rapid un break și s-a desprins la 3 la 0. Jodar nu a cedat însă lupta și a revenit în joc, recuperând break-ul și prelungind suspansul până în ultimul game. Spaniolul a salvat nu mai puțin de patru mingi de meci, însă Fritz a fructificat-o pe a cincea și a închis partida după aproape două ore de joc.

Pentru Taylor Fritz, succesul din capitala Statelor Unite reprezintă primul trofeu cucerit în 2026 și al 11-lea titlu ATP al carierei. Victoria pune capăt și unei serii de trei finale pierdute în acest sezon, oferindu-i un plus important de încredere înaintea turneelor Masters de la Montreal și Cincinnati, dar și înaintea ultimului Grand Slam al anului, US Open. De partea cealaltă, Rafael Jodar confirmă statutul de una dintre marile revelații ale tenisului masculin. După ce în primăvară a cucerit primul său titlu ATP la Marrakech, ibericul și-a asigurat acum cea mai bună clasare din carieră, locul 15, și demonstrează că poate concura de la egal la egal cu jucătorii din elita circuitului.