Tenismena din România, Gabriela Ruse, a pierdut la debutul pe tabloul principal de la US Open. Jucătoarea de peste Prut nu a avut multe șanse în fața favoritei gazdelor Jessica Pegula, semifinalista ediției trecute, și a pierdut în două seturi.

Gabriela Ruse a deschis meciul la serviciu și a câștigat game-ul, dar următoarele părți în care a servit a întâmpinat mari dificultăți. Jessica Pegula a făcut două break-uri în primul set și a învins cu 6 la 3. În partea secundă, americanca de pe locul 3 mondial, s-a impus cu 6 la 2, încheind partida într-o oră și 23 de minute. Pegula, care a jucat semifinala la ediția trecută și finala în 2024, va da piept în runda a doua cu o altă tenismenă din Statele Unite, Sofia Kenin.

România mai are o reprezentantă pe tabloul principal de la US Open. Este vorba de a 16-a favorită, Sorana Cîrstea, care o va întâlni pe Julia Grabher în această seară. Aflată într-o formă excelentă, pentru româncă ar fi ultima participare la un Grand Slam, ea anunțând că se retrage la sfârșit de sezon.