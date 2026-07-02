Tottenham Hotspur a spart pușculița în această vară. După două sezoane dezastruaoase la nivel intern, londonezii l-au numit antrenor principal pe Roberto de Zerbi și au făcut șase transferuri. Ultimele două, ale lui Mateus Fernandes și Sandro Tonali, abia au fost anunțate și depășesc suma de 200 de milioane de euro.

Tottenham Hotspur a luat prin surprindere amatorii fotbalului, anunțând un transfer imprevizibil pentru o sumă uriașă. Potrivit presei străine, londonezii au plătit rivalei din oraș, West Ham United, 85 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 100 de milioane de euro. Mijlocașul de doar 21 de ani a fost crescut de Sporting Lisabona, în 2024 a ajuns la Southampton, iar sezonul trecut la West Ham. Curios este că, fiind în lot, cu ambele echipe britanice a retrogradat din Premier League. Portughezul nu face parte din lotul naționalei sale la Cupa Mondială, dar este un jucător promițător.

„ Pot să joc extremă, pot fi atacant central, pot juca ca și mijlocaș. Doar îmi doresc să ajut echipa, coechipierii. Trebuie să cresc și propriul nivel. Știu că trebuie să marchez mai multe goluri, să ofer mai multe pase decisive. ”

Fernandes a semnat un contract valabil până în 2031, cu opțiunea de prelungire pe încă un an, iar jurnaliștii britanici anunță un salariu de aproximativ 4,5 milioane de euro pe sezon. În stagiunea precedentă, lusitanul a semnat patru goluri și tot atâtea pase decisive la West Ham United în 38 de partide.

Mateus Fernandes a spus că unul dintre principalele motive ale mutării a fost Roberto de Zerbi. Ambițiosul antrenor italian a salvat-o pe Tottenham de la retrogradare, Spurs încheind pe locul 17, ultimul înainte de zona roșie. Italianul l-a convins să se alăture proiectului și pe conaționalul său, Sandro Tonali. Unul dintre cei mai buni mijlocași ai ligii a plecat astăzi de acasă, din Milano, spre Londra, alături de familie, pentru a semna contractul pe șase sezoane.

Sandro TONALI, MIJLOCAȘ „NEWCASTLE UNITED”: „ Venim după trei ani petrecuți la Newcastle, iar viața noastră s-a schimbat anul trecut, odată cu nașterea celui de-al treilea copil. Așa că, am decis să ne schimbăm un pic viața, iar De Zerbi a făcut marea diferență în luarea acestei decizii. Și-a făcut treaba foarte vine. ”

În vârstă de 26 de ani, Tonali va costa echipa londoneză alte aproape 100 de milioane de lire sterline sau circa 116 milioane de euro, ținând cont și de bonusuri, sumă ce va bate recordul celui mai scump fotbalist adus de Spurs. Banii vor fi încasați de Newcastle United, unde a jucat în ultimele trei sezoane.

Se pare că șefii de la Tottenham i-au încredințat toate frâiele lui De Zerbi, fiind efectuate deja șase transferuri. Portarul veteran Martin Dubravka a venit liber de contract, la fel ca fundașii Andy Robertson și Marcos Senesi, foști jucători la Liverpool și, respectiv, Bournemouth. În schimb, un alt fundaș, Jan Paul van Hecke, a costat 60 de milioane de euro, plecând de la Brighton. Așadar, cheltuielile clubului din Londra se apropie la 270 de milioane de euro în această vară.