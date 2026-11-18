Lună de vis pentru atacantul Petru Popescu. După ce a înscris două goluri superbe în poarta Kazahstanului, vârful naționalei Moldovei și al campioanei Petrocub se transferă la FCSB. Patronul Gigi Becali a dezvăluit că este încântat de calitățile sale și plătește 250 de mii de euro pentru realizarea transferului.

Gigi BECALI, PATRON FCSB: „Asta a fost cu Popescu. 1,94 metri, român, ortodox, echipa națională, poate explodează.”

Gigi Becali a fost generos cu jurnaliștii și le-a povestit toate detaliile transferului lui Petru Popescu. Suma, care urmează să fie plătită celor de la Petrocub, este de 250 de mii de euro, atacantul urmând să aibă și un spor salarial considerabil.

Gigi BECALI, PATRON FCSB: „Am zis bine, nu mai stăm să negociem. 200 sau 250 de mii, îți dau maximum, adică 250 de mii. Ce să mai negociez?! Și mi-a spus că acolo are 4 mii și să îi dau 8 mii. Eu nu îi dau 8 mii, îi dau 10 mii.”

Patronul de la FCSB a lăudat atletismul fotbalistuli nostru, dar și șutul puternic, comparându-l cu Denis Alibec. Becali a fost contactat de impresarul jucătorului, iar golurile marcate vinerea trecută în poarta l-au impresionat.

Petru Popescu are o poveste deosebită. În trecut a practicat atletismul, iar după ce nu a reușit să se impună în fotbalul profesionist din Rusia, a revenit acasă, unde a făcut furori în tot ce înseamnă sporturi înrudite cu fotbalul. A fost unul dintre cei mai buni jucători la futsal, fotbal pe plajă și socca, evoluând în paralel și în liga secundă de fotbal a Moldovei. A ajuns în probe la Petrocub Hîncești înaintea sezonului trecut și a contribuit la cucerirea titlului de campioană cu 15 goluri. În actuala stagiune a marcat de opt ori în 20 de partide și a început să fie convocat la națională, unde are patru goluri în 10 meciuri. Transferul la FCSB se va oficializa în ianuarie, odată cu deschiderea feresterei de mercato, până atunci urmând să evolueze la Petrocub.