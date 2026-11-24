Transfer în plin sezon pentru fotbalul italian. Empoli a adus în echipă cel mai pufos și drăgăstos membru. Clubul italian l-a prezentat oficial pe Maui, un cățel care a primit propriul contract și a avut parte de o ședință foto.

Maui are deja un rol bine stabilit în noua echipă. Va fi prezent la evenimentele clubului, îi va întâmpina pe suporteri la stadion și va apărea în materialele publicate pe rețelele sociale. Cu alte cuvinte, nu va marca goluri, dar are toate șansele să cucerească inimile fanilor. Noul membru al familiei Empoli a fost prezentat într-o ședință foto, cu fularul la gât.

Echipa nu a oferit detaliile înțelegerii cu mascota de rasa Border Collie. Debutul său în fața suporterilor a fost programat chiar la derby-ul cu Pisa. Dacă Maui și-a îndeplinit sarcinile contractuale pe deplin, fotbaliștii au avut o prestație dezamăgitoare, pierzând cu 0 la 1. Empoli ocupă penultimul loc în Serie B.