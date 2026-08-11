Cluburile din Anglia fac transferuri spectaculaose pe bandă rulantă. FC Liverpool și-a întărit linia defensivă cu fundașul central al Barcelonei, Ronald Araujo, adus sub formă de împrumut cu opțiunea de cumpărare. Acum două zile, și Arsenal Londra l-a prezentat a făcut o achiziție de lux, plătind aproape 90 de milioane de euro pentru mijlocașul Bruno Guimaraes.

După ce Ibrahima Konate a plecat liber de contract la Real Madrid, Liverpool a investit peste 60 de milioane de euro în transferul lui Jeremy Jaquet. Pentru un plus de experiență, cormoranii s-au înțeles cu FC Barcelona și l-au împrumutat timp de un sezon pe Ronald Araujo.

Înțelegerea include și o clauză de 55 de milioane de euro, care poate fi plătită în caz că Liverpool va dori să transfere definitiv jucătorul de 27 de ani din Uruguay. Are peste 200 de meciuri jucate la FC Barcelona, a ajuns unul dintre căpitani, dar ultimele două sezoane au fost foarte complicate pentru sud-american, ajungând rezervă.

Ronald ARAUJO, FUNDAȘ „FC BARCELONA”: „ Este, fără îndoială, un pas important în cariera mea. Este un club măreț și cred că a fost o mutare necesară pentru mine. ”

Și mai răsunător este transferul realizat de Arsenal Londra. După ce l-au vândut pe Leandro Trossard și l-au cumpărat pe Tzolis, tunarii au dat lovitura. În schimbul a aproape 90 de milioane de euro, Newcastle United l-a cedat pe brazilianul Bruno Guimaraes. Unul dintre cei mai buni închizători ai lumii a semnat un contract valabil până în 2030, urmând să încaseze circa 15 milioane de euro pe sezon, conform presei britanice.

Guimaraes a fost prezentat pe Emirates în fața fanilor. La Newcastle, în aproape 200 de partide a înscris 31 de goluri și a livrat 32 de pase decisive.

Și celelalte cluburi engleze se pregătesc intens pentru noul sezon. Crystal Palace și Everton au făcut, practic, schimb de jucători. Deși oficial s-au înegistrat ca transferuri separate, Everton l-a vândut pe Dwight McNeil la Palace pentru 29 de milioane de euro și l-a cumpărat pentru exact aceeași sumă pe Brennan Jhonson. Iar Nottingham Forest a plătit 40 de milioane de euro celor de la Sporting Lisabona în schimbul lui Ousmane Diomande, fundaș cetral ivorian de doar 22 de ani, vânat de mai multe echipe mari.

„ Cetatea noastră a fost zidită. Să o apărăm! Sunt Ousmane Diomande.”

Britanicii sunt și de această dată cei care cheltuie cel mai mult în Europa. Cluburile din Premier League au făcut transferuri în valoare de circa 2,4 miliarde de euro de la începutul fereastrei de mercato. În schimb, veniturile sunt de aproximativ 1,4 miliarde de euro.