Naționala Moldovei este gata să dea lupta pentru locul secund în grupă, în Liga Națiunilor. Tricolorii au în față un duel cu miză importantă împotriva Kazahstanului, iar avantajul terenului propriu și susținerea fanilor trebuie să cântărească decisiv, zic ei. Iar selecționerul Lilian Popescu le cere în schimb disciplină, concentrare și o echipă care să lupte până la ultimul fluier.

Naționala Moldovei vrea să profite de avantajul terenului propriu și să rămână în cursa pentru locul secund în Liga Națiunilor. Portarul Dumitru Celeadnic spune că atmosfera din vestiar este una bună, iar jucătorii sunt conștienți de importanța confruntării.

Dumitru CELEADNIC, PORTAR NAȚIONALA MOLDOVEI: „ Știm că va fi un mic și decisiv pentru ambele țări, pentru lupta pentru locul 2. Noi suntem motivați. Jucând acasă în fața propriilor suporteri, să facem acest rezultat pozitiv, să-i bucurăm. ”

Celeadnic anticipează un duel dificil, în care orice greșeală poate cântări mult.

Dumitru CELEADNIC, PORTAR NAȚIONALA MOLDOVEI: „ Ne așteaptă meci dificil și trebuie să fim concentrați sută la sută. Noi știm acasă, noi trebuie să bucurăm suporterii, în primul rând, cu o victorie, dar și trebuie să fim demni de orice, că pe teren 90 minute se joacă și aceste 90 minute noi trebuie să le dăm la 100%. ”

Iar selecționerul Lilian Popescu mizează pe întregul lot și spune că forța echipei stă tocmai în capacitatea fiecărui jucător de a contribui, indiferent dacă începe partida ca titular sau intră pe parcurs. La capitolul efectiv, Moldova nu va putea conta la meciul contra Kazahstanului, pe Ștefan Bodișteanu, accidentat în ultimul meci disputat în campionatul României. Iar căpitanul Vladislav Baboglo acuză și el unele probleme fizice, însă selecționerul speră că fundașul va fi recuperat până la ora partidei.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „ Am încredere în toți jucătorii de asta și cred că în asta și este puterea acestei echipe, că fiecare jucător este gata să iasă, să schimbe jucătorii, de exemplu, care au fost titulari mai multe mecicuri și să nu să se simtă această schimbare în echipă. Asta e și puterea echipei. ”

Popescu știe că adversarul va pune probleme, dar spune că echipa sa trebuie să abordeze confruntarea cu aceeași seriozitate, indiferent de competiție.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „ Ne dăm seama că ne așteaptă un meci interesant, dificil, cu miză mare, dar pentru noi, orice meci este important, indiferent că este amical, că este din Liga Națiunilor. Vreau o echipă organizată, disciplinată, creativă. ”

Naționala Moldovei va juca, mâine, pe 13 noiembrie contra Kazahstanui și este favorită, mai ales după ce în primul meci din deplasare a câștigat cu 2 la 1, grație golurilor înscrise de Nicky Cleșcenco și Petru Popescu.

Iar după partida de mâine, echipa țării, va evolua în deplasare, luni, pe 16 noiembrie, contra Insulelor Feroe, în ultimul meci al grupei. Deocamdată elevii lui Lilian Popescu se află pe locul 3, cu 4 puncte după primele 4 runde, la fel ca și feroezii. Slovacia este lideră cu 10 puncte în urma a trei victorii și o remiză, iar Kazahstan este ultima cu doar 2 puncte.