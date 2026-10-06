Tricolorii sunt gata de revanșă. Moldova revine pe teren propriu după victoria din Kazahstan și are în față chiar echipa care i-a administrat prima înfrângere din această campanie. Slovacia vine la Chișinău din postura de lider al grupei, dar tricolorii promit să joace cu mai mult curaj și să lupte pentru un rezultat care poate schimba calculele în Liga Națiunilor.

Victoria de la Astana, contra Kazahstanului le-a dat tricolorilor nu doar trei puncte, ci și un plus de încredere. Moldova a întors scorul și a câștigat cu 2 la 1, iar succesul a fost primul pentru Lilian Popescu de la preluarea echipei naționale. Acum, selecționerul vrea ca jucătorii să păstreze aceeași atitudine, dar să fie și mai curajoși în fața Slovaciei.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „Îmi doresc doar un lucru, să fim organizați, să jucăm cu dăruire maximă și, la sfârșit de meci, suporterii să plece cu emoții pozitive, cu încredere în această echipă."

Pentru Moldova, partida are și o miză aparte. În primul duel cu Slovacia, disputat la Presov, tricolorii au cedat cu 0 la 2. Acum, pe Zimbru, echipa lui Lilian Popescu vrea să arate că între cele două selecționate nu este o diferență atât de mare precum a arătat acel rezultat.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA „Nu le voi spune nimic extraordinar. Cer disciplină, caracter, devotament, organizare și creativitate pe faza de finalizare. Mă bucură că, dar e părerea mea subiectivă, sunt schimbări spre bine."

Înaintea partidei, Slovacia este liderul grupei C3, cu 7 puncte, iar Moldova ocupă locul secund, cu 4 puncte, după o victorie, o remiză și o înfrângere. Jucătorii noștri sunt gata să de-a totul pe teren, iar un succes în această seară ne-ar apropia de prima poziție și ar transforma grupa într-o luptă deschisă pentru promovare.

Nicky CLEȘCENCO, ATACANT NAȚIONALA MOLDOVEI: „Ce putem face mai bine este să jucăm cu mai mult curaj. Primul meci poate am avut mai multe emoții, pentru că era primul, dar acum cred că vom fi mai încrezuți și vom reuși să obținem ceva din acest meci."

De partea cealaltă, Slovacia vine la Chișinău fără înfrângere în Ligii Națiunilor, în primele trei meciuri din grupă. Echipa pregătită de Vladimir Weiss are două victorii și o remiză. Pentru tricolori urmează, așadar, un test dificil, dar și o șansă importantă, deoarece acum au și tribunele de partea lor. Moldova și Slovacia se întâlnesc în această seară, de la ora 21 și 45 de minute, pe stadionul Zimbru din Chișinău.