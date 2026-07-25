Tyson Fury este tot mai aproape de cel mai așteptat meci al anului în boxul mondial. Fostul campion mondial la categoria grea l-a dominat pe veteranul polonez Mariusz Wach în Thailanda, iar imediat după victorie l-a provocat din nou pe marele său rival, Anthony Joshua.

Tyson Fury și-a continuat cu succes revenirea în ring și l-a învins prin Knock-out tehnic pe experimentatul Mariusz Wach, într-o gală disputată la Max Muay Thai Stadium din Pattaya, în fața a aproximativ o mie 500 de spectatori. Britanicul a controlat autoritar confruntarea, iar după șapte reprize în care a dominat clar, colțul pugilistului polonez a decis să oprească lupta, considerând că Wach nu mai poate reveni în meci.

În vârstă de 37 de ani, Fury a demonstrat că este din nou într-o formă excelentă. A fost al doilea său succes din acest an, după revenirea în ring în primăvară, iar britanicul pare pregătit pentru confruntarea care ar putea rescrie istoria boxului britanic. Potrivit presei internaționale, meciul cu Wach a avut rolul unei ultime verificări înaintea duelului programat cu Anthony Joshua în cursul acestui an.

De partea cealaltă Joshua, urmează să boxeze la Jeddah, în Arabia Saudită, împotriva albanezului Kristian Prenga. Anthony Joshua revine în ring pentru prima dată după accidentul rutier suferit în Nigeria, la sfârșitul anului trecut, tragedie în care doi dintre prietenii săi apropiați și-au pierdut viața.