UEFA, CONCACAF și AFC, confederațiile fotbalistice din Europa, Asia, America Centrală și de Nord și-au unit forțele în lupta contra FIFA. Cele trei asociații au trimis o scrisoare comună, în care își exprimă nemulțumirea față de forul mondial, în contextul scandalului legat de crearea unei companii afiliate FIFA pentru ca o parte din ea să fie vândută investitorilor privați. Criticii solicită o anchetă independentă făcută de o a treia parte neinteresată, unul dintre scopurile UEFA și partenerilor fiind înlăturarea lui Gianni Infantino de la cârma forului mondial.

SCRISOARE SEMNATĂ DE UEFA, CONCACAF ȘI AFC: „Fotbalul este cea mai mare pasiune comună a lumii. El nu aparține niciunui individ și niciunei instituții. El aparține jucătorilor, suporterilor, cluburilor, federațiilor membre și tuturor instituțiilor însărcinate cu protejarea viitorului său.”

Așa începe scrisoarea deschisă adresată întregii „familii a fotbalului”. A fost invocat un „abuz fundamental de încredere”, iar mesajul central este că fotbalul nu aparține unei singure persoane sau instituții, iar conducerea FIFA trebuie să servească interesele fotbalului, nu să concentreze puterea.

Confederațiile acuză conducerea FIFA de lipsă de transparență și de consultare în procesul privind fondarea unei companii, care să valoreze 20 de miliarde de dolari și a cincea parte din acțiuni să le revină investitorilor privați. Cu alte cuvinte, ar fi vândute unei participații la Cupa Mondială și celelate turnee FIFA. Această idee a fost ultima picătură, care a umplut paharul.

UEFA, prin vocea membrilor săi, a declarat boicot Cupei Mondiale dacă proiectul ar fi continuat. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că s-a renunțat la acest plan, dar pata de imagine a rămas, iar încrederea nu poate fi redobândită.

SCRISOARE SEMNATĂ DE UEFA, CONCACAF ȘI AFC: „ Nu este vorba despre deținerea – sau solicitarea – puterii de a fi deținută. Este o datorie de a servi familia fotbalului care ți-o încredințează. Când încrederea este încălcată prin înșelăciune, când un individ se plasează deasupra colectivului care i-a încredințat autoritatea, acea datorie a fost abandonată.”

În plus, UEFA, CONCACAF și AFC, cer o analiză, care să fie efectuată de o parte terță complet independentă, nu de FIFA însăși, de personalul său sau de orice parte interesată din cadrul fotbalului. Se pare că proiectul gândit de Infantino i-a adus mari probleme, însă FIFA continuă să spună că a fost o eroare de comunicare și nu una de „judecată”, cum afirmă criticii.

Asociațiile din Europa, America de Nord, Centrală și Caraibe, dar și cea din Asia și-au unit forțele pentru identificarea unui concracandidat puternic, care să îi ia locul lui Infantino. Elvețianul, aflat la cârma forului mondial din 2016, visează la un nou mandat la alegerile de anul viitor, care ar fi ultimul admis și s-ar încheia în 2031. Rămâne de văzut câți membri din cei 211 îl mai susțin. Conform The Guardian, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, de omologul său din AFC, șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa, și președintele CONCACAF, Victor Montagliani îl consideră pe canadianul Montagliani unul dintre candidații potriviți.