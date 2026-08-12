David Popovici este din nou campion european la 100 de metri liber! Înotătorul român a făcut o cursă spectaculoasă în finala de la Paris și a cucerit pentru a treia oară consecutiv titlul continental, după succesele de la Roma, în 2022, și Belgrad, în 2024.

Românul a oprit cronometrul la 46,56 secunde, rezultat care i-a adus medalia de aur și un nou record al Campionatelor Europene. Popovici și-a îmbunătățit astfel propria performanță stabilită cu doar o zi înainte, în semifinale, când înotase în 46,72 secunde.

La doar 21 de ani, David Popovici bifează astfel al treilea titlu european consecutiv în proba regină a sprintului.

La doar 16 sutimi de recordul mondial

Performanța de la Paris îl apropie și mai mult pe Popovici de recordul mondial al probei. Cea mai bună performanță din istorie este de 46,40 secunde și îi aparține chinezului Pan Zhanle.

Astfel, românul a fost la doar 16 sutimi de secundă de recordul mondial.

Popovici are deja în palmares două titluri mondiale la 100 de metri liber, cucerite la Budapesta, în 2022, și Singapore, în 2025.

Urmează proba de 200 de metri liber

David Popovici nu se oprește însă aici. Campionul român este înscris și în proba de 200 de metri liber, iar finala este programată pe 14 august.

La Paris, Popovici își continuă astfel parcursul impresionant și își confirmă încă o dată statutul de unul dintre cei mai buni sprinteri din istoria înotului mondial.