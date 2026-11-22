Un nou lider în Bundesliga. Borussia Dortmund a profitat de pasul greșit al campioanei Bayern Munchen și a urcat pe prima poziție, după victoria în fața celor de la Gladbach.

După o primă repriză fără prea multe întâmplări importante, Borussia Dortmund a pus din ce în ce mai multă presiune la poarta Borussiei Monchengladbach. Beier, Karetsas și Sabitzer au avut ocazii importante. Abia în minutul 80, Felix Nmecha a dat lovitura. Șutul neamțului a fost pe direcția portarului, care a gafat, sortind echipa sa la înfrângerea cu 0 la 1.

După ce a obținut doar o remiză cu Koln în această etapă, campioana Bayern a rămas pe locul doi în Bundesliga, la două puncte în spatele Borussiei. Gladbach ocupă ultimul loc. Podiumul în Germania este completat de Freiburg, care a acumulat 22 de puncte, la fel ca Bayern Munchen. Freiburg nu a avut o prestație bună contra revelației Elversberg, dar a învins cu 1 la 0, după reușita lui Matanovic.

Pe locul 4, la un punct de Freiburg și Bayern, se află RB Leipzig, care a spulberat-o pe Union Berlin cu 5 la 1. După ce în prima parte a fost 1 la 1, taurii roșii s-au dezlănțuit în actul secund și au marcat de patru ori.

Și Bayern Leverkusen a câștigat fără drept de apel. Farmaciștii au bătut-o cu 4 la 0 pe Paderborn. Portughezul de doar 21 de ani, Afonso Moreira, a fost marele erou, cu o dublă și o pasă de gol.

Bayer Leverkusen se află pe locul 5, având cu două puncte mai puține ca Leipzig, iar în ultima etapă va întâlni lidera Borussia.