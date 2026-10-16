Campioana României, Universitatea Craiova, și-a început parcursul în Liga Conferinței, ultimul turneu european intercluburi ca și valoare. Partida cu Getafe s-a încheiat la egalitate. Românii au condus, dar au încasat în ultimele zece minute un gol magnific.

După mai multe ocazii ratate în prima repriză, cel mai periculos jucător al Craiovei, Assad Al Hamlawi a marcat cu un șut plasat în colțul porții. Golul din minutul 59 a adus sărbătoarea pe Arena Ion Oblemenco. Getafe a fugit după egalare, iar peste un sfert de oră, Satriano a ratat o oportunitate uriașă. Totuși, în minutul 81, spaniolii au egalat. Sârbul Nemanja Gudelj,

un specialist al loviturilor de la distanță, a fost lăsat să șuteze de la aproximativ 30 de metri, iar execuția a fost o adevărată bijuterie.

Golul gabulos le-a adus un punct celor de la Getafe pe terenul Craiovei. S-a încheiat 1 la 1, iar campioana României urmează să mai întâlnească în faza de grupă din Conference League grupările: Inter Escaldes, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga.

Brighton și Copenhaga ocupă primele două locuri în clasamentul unic, având cel mai bun golaveraj, după prima etapă. Copenhaga a bătut-o cu 3 la 0 pe Braga, în timp ce Brighton a spulberat-o pe Kaunas Zalgiris cu 4 la 0. Georginio Rutter a deschis scorul în minutul 41 și a mai marcat o dată în actul secund. Celelalte reușite le-au aparținut lui Hinshelwood și Matthew O’Riley.