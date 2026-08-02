Universitatea Craiova s-a reabilitat în fața propriilor fani după eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor și înfrângerea clară cu Dinamo București în Superliga României. Nsimba a marcat în primul minut, iar oltenii s-au impus categoric în fața grupării Petrolul Ploiești.

Francezul Steven Nsimba a fost lansat de Mora, iar portarul și unul dintre fundașii adverși nu s-au înțeles, așa că atacantul Craiovei a marcat după 41 de secunde de la fluierul de start. Peste aproximativ un sfert de oră, Nsimba și-a completat dubla, finalizând un atac superb dezvoltat de Matei și Baiaram. Universitatea Craiova a dominat cap-coadă și a tot creat ocazii.

Petrolul Ploiești nu a șutat nici măcar o dată în prima repriză, iar imediat după pauză a mai încasat un gol. Ștefan Baiaram a înscris cu capul. Campioana României s-a impus cu scorul de 4 la 0, după ce francezul adus în această vară, Simon Elisor, a punctat în minutul 65.

Universitatea Craiova a acumulat 6 puncte în primele 3 etape, printre ele fiind și eșecul umilitor, scor 1 la 5, contra grupării Dinamo. În plus, a fost dubla manșă cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor, așa că victoria cu Petrolul a venit la timp, ridicând moralul înaintea primului duel cu gruparea finlandeză în KuPS în turul trei de calificare al Ligii Europei.

Într-o altă partidă din România, Voluntari a învins la limită formația UTA Arad. Echipa moldoveanului Daniel Dumbrăvanu, care a fost titular, a învins cu 1 la 0, meciul fiind decis de golul lui Schieb din minutul 47, născut dintr-un contraatac și o intervenție proastă a goalkeeper-ului Aradului.

UTA a avut o oportunitate uriașă de gol în minutul 65, dar fundașii au respins de pe linia porții. În aceste condiții, echipa din Arad rămâne cu un singur punct acumulat în primele trei etape. De partea cealaltă, FC Voluntari a adunat patru puncte.