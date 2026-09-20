Universitatea Craiova a surclasat-o pe FCSB în a etapa a zecea din Superliga României. Campioana a învins rivala din București cu 5 la 0 și a urcat pe locul doi în clasament.

Universitatea Craiova și FCSB au făcut schimb de ocazii în prima parte a meciului, iar la o fază care nu prevestea pericol defensiva roș-albaștirilor a adormit. Assad Al Hamlawi a adus fericirea la Craiova, iar apoi a mai avut două șanse mari de gol, până ca să facă 2 la 0 în prelungirile primei reprize. În minutul 57, Alex Cicîldău a reluat din voleu centrarea perfectă a lui Nicușor Bancu. FCSB a părut pe alocuri o echipă de clasă inferioară, neorganizată în defensivă. Universitatea Craiova a profitat de toate culoarele, iar Simon Elisor a semnat dubla în minutele 69 și 87.

FCSB a ajuns la cinci etape la rând fără victorie în campionat, iar antrenorul Marius Baciu a ajuns la un acord de reziliere a contractului, deoarece echipa se ocupă de orice în afară de fotbal. Campioana din 2024 și 2025 are doar 12 puncte, cu opt mai puține decât Universitatea Craiova. Oltenii sunt la un punct în spatele liderei Rapid și la egalitate cu Dinamo, care joacă în această seară.

Tot ieri în România, CFR Cluj a învins-o cu 3 la 1 pe Botoșani. Feroviarii au profitat că Botoșani a jucat din minutul 6 în inferioritate numerică. Lorenzo Biliboc și Stefan Drazic au marcat în prima jumătate de oră, iar Botoșani a putut să reducă din diferență. În minutul 77, Sergiu Buș a stabilit scorul final de 3 la 1, fiind primul său gol de la revenirea la echipă.

CFR Cluj are 13 puncte, cu două mai multe decât Botoșani, dar are și un meci mai puțin jucat.