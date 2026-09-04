Deținătoarea Cupei României, Universitatea Craiova, a debutat cu dreptul în noua ediție a turneului. Oltenii au învins, dar la diferență de un singur gol, formația din liga a doua, Bacău. Tot în prima etapă din faza grupelor, Rapid București a câștigat partida cu Politehnica Timișoara, un fotbalist din Muntenegru reușind să înscrie spectaculos.

Poli Timișoara a fost aproape să dea lovitura în minutul 30 al partidei de acasă. Șutul din afara careului a zguduit transversala și a trezit Rapidul, care a răspuns imediat cu bara lui Bubanja.

În repriza a doua, echipa din București a dominat autoritar și a avut o ploaie de ocazii ratate. Politehnica nu a avut nici măcar un șut în direcția porții adverse, în timp ce la Rapid au trecut pe lângă gol Rareș Pop, Moruțan și Ouedraogo. Pe final de meci, inevitabilul s-a produs. Mohammed Kamara a insistat la un corner și a împins din cădere mingea în plasă. Peste doar trei minute, mijlocașul din Muntenegu, Vladan Bubanja, a trimis de la distanță un șut ca din tun, pe care a avut timp să îl pregătească.

Rapid s-a impus cu 2 la 0 în primul meci din faza grupelor Cupei României, în care fiecare echipă joacă trei meciuri și doar primele două clasate din șase merg mai departe. A început cu victorie aventura în cadrul turneului și deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova. Oltenii au jucat, la fel ca Rapid, pe terenul unei grupări din liga a doua, FC Bacău. Nsimba a fost asistat superb de Băluță în minutul 25, iar pe final de primă repriză, fundașul francez, Baptiste Roux, a marcat în meciul de debut la noua sa echipă.

După ce a fost erou, jucătorul adus de la TCS Backa Topola a avut o repriză secundă de coșmar. Mai întâi, a pierdut lupta cu Ciobanu și Bacău a înscris, iar în minutul 77 a primit cartonașul roșu și a fost eliminat în prima sa partidă. Bacău, cu moldoveanul de 18 ani, Maxim Gumenco, în poartă i-a dat emoții campioanei, dar nu a mai putut marca și a cedat cu 1 la 2. Universitatea Craiova va juca în următoarele două runde ale grupelor cu Voluntari și Dinamo București.