România va avea o reprezentantă în cupele europene. Campioana Universitatea Craiova a întors scorul în returul cu formația KuPS și s-a calificat în play-off-ul Ligii Europei. Asta înseamnă că în ultimul tur preliminar, chiar dacă pierde, va ajunge, în cel mai rău caz, în grupa unică Conference League. Totodată, CFR Cluj și-a încheiat aventura europeană.

Universitatea Craiova a făcut un duș rece în primele minute ale partide de acasă. Argentinianul Valentin Roman Gasc a înscris un gol superb de la marginea semicercului, iar Kuopion Palloseura sau KuPS a preluat conducerea pe Ion Oblemenco. În primul meci, din Finlanda, a fost 1 la 1, așa că nordicii erau favoriți la calificare după începutul în forță. Doar că gazdele s-au trezit și au început atacurile.

Anzor Mekvabishvili, Ștefan Baiaram și Alex Cicîldău au șutat fie pe lângă bară, fie pe spațiul porții, dar prea slab. Minutul 42 a fost norocos pentru campioana României. Unul dintre fundașii de la KuPS a jucat neglijent în careu și a comis henț, iar francezul Nsimba a egalat din penalty. Universitatea Craiova a început tare și actul secund. Cicîldău și Baiaram au ratat ocazii bune, după care a venit bijuteria lui Carlos Mora.

Fotbalistul din Costa Rica a șutat nemilos de la distanță și a adus bucuria la Craiova. Până la sfârșitul meciului nu s-a mai înscris, așa că oltenii au câștigat cu 2 la 1 în retur și 3 la 2 la general. Victoria a adus echipei lui Filipe Coelho calificarea în ultima rundă preliminară a Ligii Europei, unde va juca împotriva celor de la Ararat-Armenia.

În cazul unui nou succes, Universitatea Craiova va evolua în grupa unică a Ligii Europei, dar dacă va pierde va ajunge automat în Conference League, așa că România va avea cu siguranță o echipă în cupele europene. Și CFR Cluj spera la o calificare, dar în turul trei preliminar din Conference League s-a izbit de zidul norvegian numit Tromso. Vikingii s-au impus cu 5 la 0 în România și cu 2 la 1 în retur.

Korenica a marcat golul de onoare al dublei manșe pentru CFR, care își încheie prestația în cupele europene. Universitatea Craiova rămâne singura echipă de peste Prut în cele mai tari competiții europene, având programate cele două partide cu Ararat pe 20 și 27 august.