Universitatea Craiova continuă să adune rezultate importante în Conference League. Oltenii au învins formația albaneză Egnatia, cu 2 la 0, și au obținut a doua victorie consecutivă în competiție. Nicușor Bancu a reușit un gol spectaculos, iar după trei etape, Craiova are șapte puncte și se află pe locul opt în clasament.

Universitatea Craiova a făcut spectacol în fața propriilor suporteri și a trecut de Egnatia cu 2 la 0, într-un meci în care și-a rezolvat soarta încă din prima repriză.

Formația pregătită de Filipe Coelho a început în forță, iar primele ocazii importante au apărut încă din primele minute. După mai multe atacuri, oltenii au deschis scorul în minutul 24. Alexandru Cicâldău a fost pe fază după ce portarul albanez a respins în față lovitura de cap expediată de Assad Al-Hamlawi, iar mijlocașul a trimis mingea în plasă. Iar 8 minute mai târziu, căpitanul Nicușor Bancu a oferit faza serii. Fundașul oltenilor a expediat un șut superb de la distanță, fără șanse pentru portarul advers, și a stabilit scorul final, 2 la 0.

Oltenii au acum 7 puncte după trei partide, grație unei remize cu Getafe, urmată de două victorii. Dar următorul examen european va fi unul dificil, pe 26 noiembrie, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Brighton.

Formația Lugano este liderul din Conference League, cu maximum de puncte. Elvețienii au 9 puncte după primele trei runde, la fel ca și alte trei echipe. Panathinaikos, Twente și AS Monaco completează grupul formațiilor cu maximum de puncte. Francezii au câștigat cu 2 la 0 în fața danezilor de la Nordsjaelland.