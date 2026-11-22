Valeriu Mircea și Marcin Held au asigurat spectacolul în duelul cap de afiș al galei KSW 123, desfășurată la Szczecin. Cei doi au oferit o luptă echilibrată, cu schimburi dure atât în picioare, cât și la sol. Held a încercat să-și impună stilul bazat pe lupte și procedee de finalizare, în timp ce Mircea a răspuns cu lovituri puternice și a reușit să controleze o bună parte din repriza a treia. Totodată, moldoveanul nu a uitat de takedown-uri, iar în repriza a patra, l-a pus în dificultate pe adversar cu lovituri la corp și croșee, însă polonezul a revenit în ultima rundă și a reușit să-și asigure avantajul. După 25 de minute de luptă, cei trei arbitri i-au acordat victoria lui Marcin Held.

Polonezul a cucerit astfel centura vacantă a categoriei ușoare, după ce titlul fusese lăsat liber de Salahdine Parnasse. Pentru Valeriu Mircea, supranumit „The Solitary Wolf”, aceasta era șansa de a deveni campion deplin, după ce în trecut deținuse centura interimară. În palmaresul său profesionist figurează acum 32 de victorii, 10 înfrângeri și un rezultat de egalitate. În mai, moldoveanul obținuse o victorie importantă în fața polonezului Roman Szymanski. În cadrul galei poloneze, luptătorul nostru, în vârstă de 33 de ani are șase victorii și trei înfrângeri în cadrul organizației poloneze de MMA, KSW.