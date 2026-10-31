Luptătorul moldovean Vasile Diaconu a rămas fără medalie la Campionatul Mondial de lupte, care se desfășoară în capitala Kazahstanului, Astana. Sportivul nostru a luptat pentru bronzul de la 70 de kilograme, însă nu a putut face față luptătorului din Mongolia care este liderul mondial al categoriei.

Moldoveanul Vasile Diaconu a fost la un pas de podiumul mondial, dar a cedat în fața reprezentantului Mongoliei, Tulga Tumur Ochir, unul dintre cei mai puternici luptători ai categoriei. Adversarul moldoveanului și-a demonstrat superioritatea pe saltea și a reușit un procedeu spectaculos, în urma căruia l-a pus la podea pe Diaconu, încheind confruntarea înainte de expirarea timpului regulamentar.

Astfel, luptătorul nostru a ratat șansa de a cuceri o medalie de bronz la competiția din Astana. Moldova mai are însă o șansă de a lupta pentru o medalie în competiția din Kazahstan. Mâine, Ion Demian va intra în recalificări la categoria de până la 92 de kilograme. Luptătorul nostru a pierdut în optimile de finală în fața rusului Amanula Gadzhimagomedov. Cum adversarul său a ajuns în finala mondială, Demian va avea posibilitatea să continue competiția prin recalificări și să încerce să ajungă în meciul pentru bronz. De menționat că țara noastră a cucerit deja două medalii la acest Mondial, ambele în proba de greco-romane. Alexandrin Guțu a devenit vicecampion mondial, iar Mihail Bradu a obținut bronzul.