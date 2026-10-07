Kylian Mbappe a ajuns în vizorul fanilor lui Real Madrid, care s-au arătat nemulțumiți că a călătorit la Paris și în Elveția în ultimele zile, în ciuda faptului că a părăsit accidentat cantonamentul Franței. În această săptămână, jurnalistul Daniel Riolo a comentat situația în care se află atacantul, atrăgând atenția asupra stării sale psihice, care ar putea pleca de pe Bernabeu în vara lui 2027.

Real Madrid va reveni pe teren sâmbătă seară, de la ora 22:00, când echipa lui Jose Mourinho va primi vizita celor de la Villarreal, într-un meci contând pentru cea de-a opta etapă din La Liga.

Cu doar câteva zile înaintea partidei, fanii "galacticilor" s-au arătat furioși în legătură cu Kylian Mbappe. Atacantul a părăsit cantonamentul naționalei Franței după duelul cu Turcia, acuzând o accidentare.

Cu toate astea, Mbappe nu a rămas să se refacă la centrul madrilenilor, ci a plecat la Paris, unde a fost văzut într-o noapte ieșind dintr-un club de lux, alături de iubita lui, Ester Exposito. Ulterior, francezul i-a supărat și mai tare pe fani, după ce a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare plimbându-se pe bicicletă.

În această săptămână, atacantul s-a întors târziu la antrenamentele lui Real Madrid, iar apoi a făcut o nouă vizită scurtă la Paris, toate aceste evenimente determinându-i pe jurnaliștii din Franța să anunțe că nu ar fi surprinși ca Mbappe să plece de pe Bernabeu vara viitoare.

Daniel Riolo a lansat această idee bazându-se pe discuții din cercul apropiat al președintelui "galacticilor", Florentino Perez, unde starul francez a fost criticat pentru atitudinea sa din ultima vreme.

Jurnalistul susține că atacantul de 27 de ani nu s-ar afla într-o stare psihică foarte bună și că ar fi nefericit la Real Madrid, hotărându-se să plece. Unul dintre cluburile care s-ar putea arăta interesate în transferul său este Liverpool, care ar pregăti o ofertă de 250 de milioane de euro pentru Mbappe.

Mbappe, sfătuit să nu mai facă greșeli

"Incidentul cu bicicleta este doar vârful aisbergului. Încep să mă întreb: mai are Mbappé motivația necesară? Ce își dorește? Pare că se trezește în fiecare dimineață gândindu-se: 'O să fac o boacănă'. Nu poate continua să facă astfel de greșeli.

Nu spun că trebuie să fie prezent la fiecare meci din deplasare, dar luni, pe Stade de France, erau toate numele mari – întreaga familie a fotbalului francez era reunită. Nu spun că e obligatoriu, dar ar fi putut face... ceva, în loc să transmită mesajul: 'Nu-mi pasă deloc de ce credeți voi'.

Dar există o limită. Transmite un mesaj pozitiv. Să vină pe Stade de France? 'Nu, nu vreau'. Să rămână la Madrid? 'Nu, nu vreau'. Să nu apară ieșind dintr-un club de noapte? 'Nu, nu vreau'. Să nu meargă cu bicicleta când Mourinho spune să nu o facă? 'Nu, nu vreau'. Ajunge! Mergi prea departe, gata!

Am impresia că nu e în regulă din punct de vedere psihic. Când te uiți la Cupa Mondială, totul pare în regulă. E alături de prieteni, se distrează de minune, afișează o imagine fantastică. Apoi, obsesia pentru Balonul de Aur îl determină să facă o declarație... Să-și jignească un prieten (n.r. pe Ousmane Dembele)...

E păcat, dar a făcut-o. A dat o explicație, însă, în realitate, nu există una veritabilă. Ajunge! Nu faci decât să oferi și mai multă muniție detractorilor tăi. Nimeni din cercul său apropiat nu-i spune asta, dar concluzia mea este că nu e în regulă.

Viața lui personală s-a schimbat – are dreptul să fie îndrăgostit –, dar oare își dorește mai mult? Fotbalul îl epuizează; tot ce se întâmplă în jurul lui și așteptările îl vlăguiesc, mai ales acum, când face o schimbare atât de drastică în privința sponsorilor. Nu înțeleg cum sunt gestionate lucrurile sau cine sunt oamenii care gândesc, de fapt, tot ce ține de el. Nu înțeleg ce urmărește – această atitudine, această izolare față de toată lumea", a declarat jurnalistul Daniel Riolo, citat de Mundo Deportivo.