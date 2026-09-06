Luptătorul Pavel Andrușca a debutat cu o victorie spectaculoasă în UFC, cea mai tare competiție de arte marțiale mixte din lume. Moldoveanul l-a învins pe experimentatul Nathaniel Wood, în urma unei decizii unanime.

În cadrul galei UFC Fight Night de la Paris, toți cei trei judecători i-au acordat victoria lui Pavel Andrușca cu 30 la 27, 30 la 27 și 29 la 28. Debutul nu a fost, însă, lipsit de peripeții. Englezul Nathaniel Wood a început mai bine și, în repriza a doua, l-a trimis la podea pe Andrușca cu o lovitură puternică.

Moldoveanul și-a revenit rapid, s-a întors la strategia bazată pe lupte și control la sol, iar în ultima repriză a dominat clar confruntarea.

Victoria îl duce pe Pavel Andrușca la 9 victorii și nicio înfrângere în cariera profesionistă.

Pavel ANDRUȘCA, LUPTĂTOR UFC, MOLDOVA: „Salutare tuturor, vreau să vă mulțumesc din suflet, enorm, pentru toată susținerea. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă sunt recunoscător pentru tot.”

La doar 24 de ani, moldoveanul devine astfel unul dintre cele mai interesante nume din noua generație de luptători din UFC. Interesant este faptul că Pavel Andrușca a acceptat lupta cu doar cinci zile înaintea galei, după ce adversarul inițial al lui Wood, Mairon Santos, s-a retras din cauza unor probleme medicale.

Pentru Andrușca, miza a fost cu atât mai mare cu cât a făcut pasul în UFC într-o categorie superioară celei în care a evoluat în mod obișnuit. El a luptat la categoria de până la 66 de kilograme, împotriva unui adversar mult mai experimentat în UFC. Wood avea înaintea confruntării 23 de victorii și doar șase înfrângeri.

Gala de la Accor Arena din Paris, din 5 septembrie, a avut lupta cap de afiș cu duelul dintre Dan Hooker și Salahdine Parnasse. Francezul Parnasse și-a făcut și el debutul în UFC și l-a învins pe Hooker după un knock-out tehnic în prima rundă, în doar două minute și 35 de secunde.