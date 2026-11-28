Trei goluri marcate într-o repriză au reaprins speranțele României la Campionatul Mondial de fotbal sub 17 ani. Micii tricolori au învins Camerunul, însă victoria nu a fost suficientă pentru calificarea în faza eliminatorie. Fluierul final a consfințit o eliminare dureroasă.

Au câștigat meciul, dar au pierdut calificarea. Naționala de juniori a României a încheiat aventura mondială cu o victorie în fața Camerunului. Trei goluri au înscris elevii lui Mircea Diaconescu, însă calculele calificării au fost mai complicate decât păreau, iar tricolorii au ratat accesul în șaisprezecimi.

După o primă parte în care ambele echipe au avut ocazii de a deschide scorul, România a început în forță repriza secundă. În minutul 46, Denys Muntean a centrat din partea dreaptă, iar Matei Pădure a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Doar trei minute mai târziu, România a lovit din nou. După un corner executat scurt, Muntean a avut timp să centreze, iar Eduardo Bodnar a majorat avantajul, tot cu o lovitură de cap.

Astfel, în mai puțin de cinci minute, juniorii români au marcat de două ori și au început să spere într-o calificare spectaculoasă. Ba mai mult în minutul 61, diferența a devenit și mai mare. Denis Aevoaei, intrat la pauză, a controlat mingea pe piept și a expediat-o în poartă cu un șut din voleu.

România conducea cu 3 la 0 și visa cu ochii deschiși, având nevoie de doar un gol pentru a ajunge în șaisprezemimi. Tricolorii lui Diaconescu prinzând ultimul loc de califire a echipelor de pe locul 3.

Dar camerunezii au redus din diferență în prelungiri, prin Bassirou Nkoto. S-a încheiat 3 la 1, rezultat care le-a adus românilor primele puncte la turneu, dar nu și calificarea. Pentru micii tricolori la acest turneu final, a jucat și moldoveanul Alexandru Goncear, născut la Ungheni, dar care a ales să reprezinte România, fiind discipolul celor de la Farul Constanța.

Așadar, România a încheiat grupa K pe locul trei la mondialul de juniori, cu trei puncte, trei goluri marcate și trei primite. Tot ieri, Mexicul și Venezuela au încheiat meciul direct la egalitate, scor 0 la 0 și au acumulat fiecare câte șapte puncte, încheind grupa pe primele două poziții. Camerunul a ocupat ultimul loc, fără niciun punct.