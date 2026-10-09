Arina Gamrețkaia și Lia Belibova au obținut o victorie de răsunet și sunt la un pas distanță de a devine campioanele probei de dublu la prima ediție a turneului IFT W15 de la Chișinău. Fetele noastre au trecut de principalele favorite la titlu într-o manieră dramatică, având nevoie de șase mingi de meci.

După primele două victorii pe tabloul principal al probei de dublu, Arina Gamrețkaia și Lia Belibova au avut un examen de foc. Adversare le-au fost norvegianca Astrid Wanja Brune Olsen, numărul 525 în lume la dublu și elvețianca Sophie Luescher, din afara top 1000, la fel ca Lia Belibova.

Olsen și Luescher era duetul cotat cu cele mai mari șanse la titlu, dar în primul set a fost învins cu 6 la 4. Un scenariu identic, cu break la mijloc de set, l-au reușit adversarele în partea secundă, așa că s-a ajuns la super tie-break decisiv. Gamrețkaia și Belibova au condus aproape în permanență și au avut tocmai șase mingi de meci. Și perechea Olsen/Luescher și-a creat o minge de meci, pe care a ratat-o. Într-un final, tenismenele noastre au învins cu 15 la 13.

Așadar, Arina Gamrețkaia și Lia Belibova s-au calificat în marea finală de la Chișinău, unde vor juca cu Felitsata Dorofeeva-Rybas și Ekaterina Agureeva, rusoaice de 16 și, respectiv, 17 ani. Dorofeeva-Rybas are și cetățenia țării noastre și este una dintre cele mai promițătoare junioare ale lumii, iar la Chișinău a ajuns și în semifinalele probei de simplu, unde urmează să dea piept cu o italiancă. ITF W15 de la Chișinău se va încheia duminică. Săptămâna viitoare va avea loc o competiție identică cu aceasta, tot pe terenurile Centrului Național de Tenis. Cele două turnee au fonduri de premiere de câte 15 mii de dolari.