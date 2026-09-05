Victorie fără set pierdut și din nou în optimile US Open după trei ani. Românca Sorana Cîrstea face senzație la turneul din New York, după ce a trecut și de Jasmine Paolini. Pentru un loc în sferturi, românca va avea însă o adversară de top, favorita publicului Jessica Pegula. În același timp, lidera mondială Aryna Sabalenka își continuă cursa pentru al treilea titlu consecutiv la US Open.

Sorana Cîrstea este în optimile de finală la US Open. Românca, cap de serie numărul 16, a învins-o pe italianca Jasmine Paolini după două seturi identice încheiate cu scorul de 6 la 3. Astfel românca continuă fără set pierdut la actuala ediție.

Performanțele din 2026 au readus-o pe Sorana și în calculele pentru Turneul Campioanelor, competiția de final de sezon, care adună cele mai bune 8 jucătoare ale anului. Forma sa fabuloasă o poziționează acum pe locul 11 în clasamentul WTA Race.

Sorana CÎRSTEA, TENISMENĂ DIN ROMÂNIA: „Ce pot să spun este că sunt fericită, trăiesc cele mai frumoase momente din viața mea. Iubesc tenisul, iubesc să concurez, să joc în fața fanilor. Este o plăcere să numesc tenisul drept profesia mea. Sunt recunoscătoare pentru tot.”

Calificarea în optimi îi garantează Soranei Cîrstea și un premiu consistent de 480 de mii de dolari. Pentru un loc în sferturile de finală, Sorana o va întâlni pe Jessica Pegula, favorita numărul trei. Americanca a avut nevoie de o revenire spectaculoasă pentru a trece de Leylah Fernandez. Pegula a pierdut primul set cu 1 la 6, dar a schimbat ritmul și le-a câștigat pe următoarele două cu 6 la 4 și 6 la 3.

Aryna Sabalenka continuă și ea cursa pentru istorie. Lidera mondială și campioana ultimelor două ediții a învins-o pe Kamilla Rakhimova cu 6 la 3 și 6 la 4 și a ajuns în optimile de finală și ea fără să piardă vreun set.

Belarusa va întâlni în continuare o americancă susținută de publicul de la New York, surpinzătoarea Taylor Townsend. US Open în acest an are un fond total de premiere record, de 108 milioane de dolari, cel mai mare din istoria tenisului.