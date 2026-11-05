Nouă goluri, o demonstrație de forță și o victorie care intră în istoria Ligii Campionilor. Formația italiană Como a transformat deplasarea de la Lens într-un adevărat spectacol ofensiv. Echipa pregătită de Cesc Fabregas a marcat de nouă ori și a obținut cel mai categoric succes în deplasare din istoria competiției.

Partida de pe Stade Bollaert-Delelis dintre Lens și Como a fost controlată în totalitate de formația italiană. Elevii lui Fabregas au înscris de trei ori până la pauză. Tasos Douvikas a deschis scorul în minutul 7, după care grecul a dublat avantajul oaspeților.

Iar Nico Paz a făcut 3 la 0 în minutul 40, după un contraatac rapid. Argentinianul a avut și un gest emoționant după reușită, nu a sărbătorit golul, ci a arătat un tricou cu imaginea fotbalistului spaniol Jesus de Miguel, decedat ieri în urma unei ciocniri violente cu portarul echipei FC Andorra, într-un meci din liga a doua spaniolă. După pauză, Como a continuat să atace și a transformat victoria într-o adevărată umilință pentru francezi. Lucas da Cunha a înscris pentru 4 la 0 în minutul 48. Cinci minute mai târziu, fundașul Marc-Oliver Kempf a marcat cu capul, iar în minutul 57 Douvikas a completat hat-trickul, ajungând la șase goluri în această ediție a Ligii Campionilor.

Spectacolul ofensiv nu s-a încheiat aici. Mattia Liberali, introdus după pauză, a înscris pentru 7 la 0 în minutul 62. Lens a reușit să marcheze și ea golul de onoare prin Ruben Aguilar, însă răspunsul italienilor a venit imediat. Martin Baturina a făcut 8 la 1, în minutul 69, iar scorul final a fost stabilit în prelungiri. În minutul 90+1, tânărul Matteo Papaccioli, în vârstă de 18 ani, a înscris pentru 9 la 1, la debutul său pentru prima echipă a lui Como în Liga Campionilor. Dincolo de scor, cifrele confirmă dimensiunea performanței. Como a devenit prima echipă care înscrie nouă goluri într-un meci din deplasare în Liga Campionilor. Victoria la opt goluri diferență egalează recordul absolut al competiției, stabilit anterior de Liverpool, care a învins-o pe Beșiktaș cu 8 la 0 în 2007, și de Real Madrid, care a trecut cu același scor de Malmo în 2015.

Totodată, Como este doar a doua formație care marchează de nouă ori într-un singur meci al competiției, după Bayern Munchen, care a învins-o pe Dinamo Zagreb cu 9 la 2, în 2024. Dar performanța este cu atât mai impresionantă dacă privim parcursul clubului italian din ultimii ani. În urmă cu două sezoane, Como evolua în Serie B, iar acum, la prima participare din istorie în Liga Campionilor, se luptă cu marile cluburi ale Europei. Echipa lui Cesc Fabregas a ajuns la trei victorii în primele patru etape ale fazei unice a ligii și este aproape de calificarea directă în optimi.