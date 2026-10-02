Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a obținut o victorie importantă în Liga Națiunilor UEFA. „Tricolorii” au învins Kazahstanul cu 2-1, în deplasare, pe Astana Arena, și au bifat primul succes după o pauză de aproape doi ani. Partida a făcut parte din grupa C3 a ediției 2026/27.

Discipolii lui Lilian Popescu au început curajos partida și au creat mai multe ocazii la poarta gazdelor. Nicky Cleșcenco și Sergiu Perciun au fost printre cei mai activi jucători ai „tricolorilor”, însă primele șuturi nu și-au găsit ținta.

Kazahstanul a replicat după minutul 20, însă Dumitru Celeadnic a intervenit la șuturile lui Kenjebek și Orazov, menținând poarta intactă.

Gol în prelungirile primei reprize

Moldova a deschis scorul în minutul 45+1. Mihail Gherasimencov a pătruns în atac, iar după o fază în care mingea a ajuns la Nicky Cleșcenco, atacantul a trimis un șut spectaculos și a făcut 1-0.

„Tricolorii” au intrat astfel la pauză cu avantaj.

Al doilea gol, imediat după pauză

Repriza secundă a început perfect pentru echipa lui Lilian Popescu. În minutul 49, Sergiu Perciun a executat un corner, iar Petru Popescu s-a înălțat și a înscris cu o lovitură de cap pentru 2-0.

Kazahstanul a încercat să revină în joc și a redus din diferență în minutul 64, când Nurali Alip a înscris tot printr-o lovitură de cap, după o centrare din corner.

„Tricolorii” au rezistat până la final

Gazdele au continuat să atace și au fost aproape de egalare, însă Dumitru Celeadnic a avut intervenții importante. Moldova a avut, la rândul său, șanse de a marca al treilea gol pe contraatac, prin Victor Stînă, Sergiu Perciun și Petru Popescu.

În cele din urmă, „tricolorii” au rezistat presiunii și au obținut victoria cu 2-1.

Pentru Moldova este al treilea meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor. Următoarea partidă va fi împotriva Slovaciei, pe 6 octombrie, la Chișinău.