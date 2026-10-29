Antrenorul echipei Bayern München, Vincent Kompany, a fost externat din spital, după ce a leșinat săptămâna trecută în timpul unui antrenament. Tehnicianul belgian, în vârstă de 40 de ani, ar fi suferit și o dislocare a umărului în urma căderii. Max Eberl, membru al consiliului de administrație al clubului bavarez, a dezvăluit că incidentul a fost provocat de o iritație meningiană.

Vincent Kompany a fost transportat de urgență la spital vineri, după ce și-a pierdut cunoștința în timpul unei sesiuni de antrenament a echipei secunde a lui Bayern. În zilele precedente, antrenorul suferise de o infecție virală și lipsise de la câteva ședințe de pregătire ale campioanei Germaniei.

Potrivit presei germane, tehnicianul ar fi avut convulsii după ce a leșinat, iar în urma căderii și-ar fi dislocat umărul.

„Având în vedere circumstanțele, se simte bine. A fost externat astăzi din spital. Aceasta este cea mai importantă și cea mai bună veste pentru noi toți”, a declarat Max Eberl pentru postul de televiziune ARD, înaintea meciului din Cupa Germaniei, câștigat de Bayern cu 6-1 în fața formației Magdeburg.

Oficialul bavarez a precizat că o iritație meningiană a provocat incidentul și că antrenorul va avea nevoie de odihnă și tratament medicamentos.

„Sunt sigur că se va întoarce foarte curând pe marginea terenului, funcționând la 100%”, a adăugat Eberl, potrivit Reuters.

Bayern nu a anunțat data revenirii antrenorului

Deocamdată, clubul nu a stabilit o dată pentru revenirea lui Kompany la conducerea echipei. Max Eberl a subliniat că tehnicianul își va relua atribuțiile doar după ce va primi avizul medicilor.

Până atunci, antrenorul secund Aaron Danks a preluat conducerea formației bavareze și a stat pe banca tehnică la victoria cu 3-1 obținută în deplasare, în fața echipei Freiburg.

Următorul test important pentru Bayern este derby-ul cu Borussia Dortmund, programat sâmbătă, în etapa a opta din Bundesliga. Rămâne de văzut dacă Vincent Kompany va putea reveni la timp pe banca tehnică, transmite Golazo.