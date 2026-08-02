Cu un pas mai aproape de vis. Doi băieți, de 11 și 8 ani, au fost desemnați câștigătorii primei ediții a proiectului Barca Academy. Ambii vor pleca în Spania la Barca Escola, una dintre structurile clubului FC Barcelona, dedicate formării tehnice și educației copiilor. Pe cât de mari au fost emoțiile atunci când au aflat vestea, pe atât de mare este bucuria acum, atât pentru ei, cât și pentru părinții,.

David Moscalu are 11 ani, iar Matteo Plăcinta – 8. Băieții au fost doi dintre participanții la proiectul Barca Academy în Moldova, în cadrul căruia antrenori din academia clubului catalan au pregătit la Chișinău aproximativ 200 de copii, conform metodologiei unice din La Masia, una dintre cele mai tari școli de fotbal din lume.

Antrenorii spanioli au punctat micii fotbaliști, în baza unei anchete, care folosește aceleași criterii pentru toți copiii. După câteva zile, au fost făcute totalurile, iar David și Matteo au obținut cel mai mare rezultat, așa că vor pleca la Barcelona.

David MOSCALU, CÂȘTIGĂTOR AL PROIECTULUI „BARCA ACADEMY”: „ Scopul meu este să îmbunătățesc calitățile și sper că antrenamentele vor fi, la fel, de o calitate superbă.”

Matteo PLĂCINTĂ, CÂȘTIGĂTOR AL PROIECTULUI „BARCA ACADEMY”: „ Sunt fericit că voi pleca la Barca Academy. Îmi voi da străduința și nu mă voi face de rușine. ”

David joacă în atac, pe flancul stâng și se inspiră de la o legendă a Barcelonei.

„ - De ce ai început să faci fotbal?

- Am început fotbalul trei ani în urmă și am fost îndrumat de idolul meu, Ronaldinho.”

Iar Matteo se antrenează de la patru ani, având o pasiune transmisă de la tatăl său, și el un mare amator al fotbalului.

Matteo PLĂCINTĂ, CÂȘTIGĂTOR AL PROIECTULUI „BARCA ACADEMY”: „ La pase sunt cel mai bun echipă și sunt apărător stânga.”

Părinții băieților au trăit, la fel de intens, ca și copiii, anunțul că au fost cei mai buni la camp-ul din Moldova.

Maria PLĂCINTĂ, MAMA LUI MATTEO: „ Am fost șocați. El ca și copil a fost, sigur, un moment sincer, cu lacrimi, dar noi ca părinți, am fost super încântați. ”

Chiar dacă urmează să ajungă în Spania, alături de copiii la fel de talentați din toată lumea, părinții sunt siguri că David și Matteo vor face față.

Victoria MOSCALU, MAMA LUI DAVID: „ David este jucăuș. Este ca un foc, vrea să alerge, să facă ceva. Nu poate sta mult la telefon, deci este un copil foarte activ. ”

Ghenadie MOSCALU, TATĂL LUI DAVID: „ Foarte bucuros era. În primul rând, nu credea, nu înțelegea, pentru că toți copiii erau buni. Am văzut și eu, cu toate că nu mă pricep în fotbal, dar toți erau buni. ”

David și Matteo vor pleca la Barca Escola, școala de fotbal pentru copii, în care aceștia sunt antrenați după metodologia de dezvoltare a clubului catalan. Scopul principal este formarea tehnică și educația sportivă, nu doar selecția pentru performanță. Experiența va dura o săptămână, după care beneficiarii rămân în vizorul clubului catalan.

Veaceslav CEBOTARI, COORDONATOR PROIECT „BARCA ACADEMY” ÎN MOLDOVA: „ Partea spaniolă își asumă toate cheltuielile legate de participare la această școală timp de o săptămână. Partea noastră este asigurarea biletelor de avion și logistica pe loc.”

Tot efortul se rezumă la un vis uriaș.

David MOSCALU, CÂȘTIGĂTOR AL PROIECTULUI „BARCA ACADEMY”: „Cândva în viitor, aș vrea să ajung în echipa mare a Barcelonei.”

Matteo PLĂCINTĂ, CÂȘTIGĂTOR AL PROIECTULUI „BARCA ACADEMY”: „ - Să ajung la o echipă mare.

- Care?

- Barca, Real. ”

David Moscalu și Matteo Plăcintă vor ajunge la Barcelona în luna octombrie. Omul de afaceri, Veaceslav Cebotari, cel care a reușit să aducă Barca Academy la Chișinău, promite că în continuare colaborarea cu spaniolii va fi și mai productivă.

Veaceslav CEBOTARI, COORDONATOR PROIECT „BARCA ACADEMY” ÎN MOLDOVA: „ Eram convins când am pornit această idee că avem aceste talente, doar trebuie să le descoperim. Am simțit o responsabilitate să continuăm cu multă tenacitate și sârguință drumul mai departe.”

Următorea ediție a proiectului Barca Academy este programată la sfârșitul lunii septembrie. Scopul final al programului este deschiderea unei secții permanente a Barcelonei în țara noastră.