Vor să facă campioana să sufere. Jucătorii Aston Villei, deținătoarea trofeului Ligii Europei, au spus că vor încerca să le facă viața grea adversarilor de la Paris Saint-Germain în finala Supercupei Europei, programate în această seară. Pentru ambele echipe înseamnă debutul unui nou sezon. Dar, potrivit antrenorilor, perioada scurtă de pregătire, în contextul Cupei Mondiale din această vară, își va lăsa amprenta asupra nivelului de joc. Unii fotbaliști abia au revenit sau încă se află în vacanță.

Unai EMERY, ANTRENOR „ASTON VILLA”: „ Nu vom fi pe teren în cel mai bun moment al nostru, dar la fel este și pentru PSG, deoarece am jucat de trei ori în Supercupă și, mai mult sau mai puțin, toate meciurile de Supercupă pe care le-am jucat în august sunt destul de similare.”

Unai Emery a spus că nu se așteaptă la mult spectacol în prima partidă a sezonului, având de-a lungul carierei de antrenor, trei finale de Supercupă, toate pierdute. Și Luis Enrique a dat de înțeles că echipa sa nu este încă pregătită pentru a debuta în noul sezon. După Cupa Mondială, încheiată pe 19 iulie, mulți dintre jucătorii celor două echipe au plecat în vacanță și abia de au revenit la antrenamente.

Luis ENRIQUE, ANTRENOR „PARIS SAINT-GERMAIN”: „ Internaționalii au sosit luni. Au sosit francezii, spaniolul și marocanul, au sosit luni, pe 10, adică acum două zile. Brazilianul și portughezii au sosit pe 3, o săptămână, 10 zile pentru a pregăti un meci. Este o situație cauzată de piață, dar o acceptăm, ne pregătim în cel mai bun mod posibil și suntem bucuroși să fim aici pentru că asta înseamnă că am câștigat un trofeu foarte important, adică Champions League. ”

MARQUINHOS, CĂPITAN „PARIS SAINT-GERMAIN”: „ Chiar dacă nu am avut mult antrenament, ne este foame, avem dorință. Obiectivele și titlurile îți oferă oportunitatea și trebuie să profiți de ele, nu trebuie să le lași să treacă. ”

La Aston Villa vor lipsi britanicii Konsa și Watkins, plus portarul argentinian Emiliano Martinez, toți jucând până în ultimele zile ale Mondialului. Echipa din Birmingham recunoaște că PSG este favorită clară, având un lot mult mai valoros și un antrenor de top.

Unai EMERY, ANTRENOR „ASTON VILLA”: „Cred că Luis Enrique este cel mai bun. În acest moment este cel mai bun. Așadar, să jucăm, să-l înfruntăm la nivel de echipă, la nivel de jucători și la nivel de antrenor este o provocare, și este o provocare. Și un test, întotdeauna. ”

Victor LINDELOF, JUCĂTOR „ASTON VILLA”: „ Cred că au jucători de clasă mondială pe fiecare poziție. Așa că mi-e greu să stau acolo și să aleg doar un singur jucător. ”

Totuși, Aston Villa are amintirea sfertului de finală al Ligii Campionilor din sezonul 24/25 când a învins-o pe Paris Saint-Germain acasă. Așa că, englezii cred în șansa lor și speră că nivelul de joc al francezilor va fi umbrit de perioada scurtă de pregătire.

John MCGINN, CĂPITAN „ASTON VILLA”: „Dacă vrem să câștigăm meciul, va trebui să jucăm la cel mai bun nivel al nostru și să ne asigurăm că ei vor suferi în același mod, la fel cum au făcut-o în acea seară pe Villa Park.”

VITINHA, JUCĂTOR „PARIS SAINT-GERMAIN”: „Se întâmplă multe în doi ani, dar pentru că antrenorul este același, va fi cam aceeași idee, așa că, așa cum am spus, vom face totul pentru a fi pregătiți mâine și suntem conștienți de cât de dificil va fi, și suntem conștienți de asemenea că este un meci pe care îl poți juca de puține ori în viață, în carieră.”

Paris Saint-Germain este deținătoarea Supercupei Europei, după ce anul trecut a învins în finală o altă echipă din Premier League, pe Tottenham Hotspur, la penalty-uri.

Finala Supercupei Europei se va juca în această seară de la ora 22 pe Red Bull Arena din Salzburg. Bătălia dintrre câștigătoarele Ligii Campionilor și Europa League reprezintă primul meci cu adevărat răsunător al fiecărui nou sezon fotbalistic.